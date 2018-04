Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

49,50 EUR -14,54% (25.04.2018, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

49,13 EUR -7,51% (25.04.2018, 16:09)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.OSRAM.de. (25.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Investmentanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Lichttechnik-Spezialisten Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF).Eine Anpassung des Ertragsziels für das GJ 2017/18 habe nach dem schwachen Jahresstart und den anhaltenden Belastungen aus dem schwachen USD in der Luft gelegen und überrasche deshalb wenig. OSRAM selbst habe die Zielerreichung nach Q1 als herausfordernd bezeichnet.Wie so oft falle die Zielanpassung aber stärker als erwartet aus. Der Analyst sei beim adj. EBITDA mit 682 Mio. EUR schon vorsichtig positioniert gewesen. Das adj. EBITDA sei nun aber von ca. 700 Mio. EUR auf ca. 640 Mio. EUR gesenkt worden. Die fehlenden 60 Mio. EUR führe er auf nicht ausreichend (Planannahme 1,18 EUR/USD) berücksichtigte negative Währungseffekte (20 Mio. EUR) und geringere Umsatzerlöse (40 Mio. EUR) zurück.OSRAM habe auch die Prognose für das operative Umsatzwachstumm im GJ 2017/18 auf 3,0 bis 5,0% (bisher: 5,5 bis 7,5%) gesenkt, was absolut ca. 100 Mio. EUR entspreche. Der Analyst kalkuliere nun mit +4% (bisher: +6%) und einer Beschleunigung im Folgejahr auf +8% (bisher: +9%). Das schwächere Umsatzwachstum verorte er einerseits im Leuchtensegment LSS. Andererseits könnten Kapazitätsengpässe das Wachstum im LED-Chip-Geschäft temporär durch Marktanteilsverluste stärker als erwartet gebremst haben. Dieser Effekt sollte ab H2 auslaufen.Neu seien zusätzlich avisierte Restrukturierungskosten im Umfang von 60 bis 70 Mio. EUR. Damit sollten die deutschen Standorte wettbewerbsfähig bleiben. Details (insbesondere zukünftige Einspareffekte) erwarte der Analyst vom anstehenden Q2-Bericht. Im gesenkten EPS-Ausblick von 1,90 bis 2,10 EUR (2,40 bis 2,60 EUR) seien diese Einmalkosten aufgrund der noch ausstehenden Einigung mit dem Betriebsrat noch nicht enthalten.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, empfiehlt die OSRAM Licht-Aktie nun zum Kauf. (Analyse vom 25.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link