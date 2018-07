Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei der OSRAM Licht-Aktie zum Kauf einer ersten Position. (Analyse vom 12.07.2018)



Zwei Gewinnwarnungen in einem Geschäftsjahr seien definitiv eine zu viel. Sollte eine weitere folgen, müsse das Konsequenzen für das Management haben. Die Stühle von OSRAM-Chef Olaf Berlien und seinem CFO Ingo Bank dürften dann wackeln. Aber der Reihe nach: für das Geschäftsjahr 2017/2018, welches Ende September ende, hätten der Vorstand ein Umsatzplus von 5,5 bis 7,5% sowie ein bereinigtes EBITDA von 700 Mio. Euro prognostiziert. Der Gewinn je Aktie sollte sich auf 2,40 bis 2,60 Euro je Aktie belaufen.Ende April habe Berlien diese Prognose anpassen müssen. Grund seien die Schwäche des US-Dollars gegenüber dem Euro und eine verhaltene Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2018 gewesen. Das Wachstum sei dementsprechend auf ein Plus von 3 bis 5% angepasst worden. Beim bereinigten EBITDA sei eine Anpassung auf etwa 640 Mio. Euro sowie einem Gewinn je Aktie von 1,90 bis 2,10 Euro erfolgt. Mit einer Gewinnwarnung könnten Investoren durchaus noch leben, folge aber innerhalb kurzer Zeit eine weitere, dann habe das Management sämtliches Vertrauen am Kapitalmarkt verspielt.Sehr unschön für einen MDAX-Konzern sei zudem, dass die Aktie bereits drei Tage vor der Gewinnwarnung Nummer 2 heftig unter Druck geraten sei. OSRAM habe diese Gewinnwarnung am Donnerstag 28. Juni 2018 um die Mittagszeit verkündet. Am Montag zuvor sei die Aktie allerdings bereits um rund 12% eingebrochen. Investoren hätten also schon vor der ad-hoc-Mitteilung bei OSRAM das Licht ausgeknipst. Das Unternehmen sei gemeinsam mit der Commerzbank auf einer Roadshow in Paris unterwegs gewesen. Zumindest ein Broker habe die Vorstellung zum Anlass genommen, seinen Kunden zum Ausstieg zu raten, höre man aus Händlerkreisen.Es verbleibe ein sehr unschönes Bild für OSRAM, wenn im Vorfeld einer derart negativen Nachricht die Kurse einbrechen würden. Analysten des Unternehmens seien völlig zurecht säuerlich auf das Unternehmen gestimmt. So habe z.B. die Berenberg Bank einen Tag vor der Gewinnwarnung die Aktie mit einem Kursziel von 67 Euro erneut zum Kauf empfohlen.Inzwischen hätten sämtliche Analysten die Aktie massiv im Kursziel zurechtgestutzt. Berlien habe die Prognose erneut senken müssen, da sich die Nachfrage aus der Automobilindustrie abgeschwächt habe und sich Projekte verschoben hätten. Handels- und Vertriebsbeschränkungen sowie Planungsrisiken bei Automobilherstellern hätten zu einer spürbaren Verunsicherung geführt, heiße es aus München.Nach den zwei Gewinnwarnungen habe der Vorstand beschlossen, die bereits laufenden Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität zu beschleunigen. So sollten beispielsweise die Overheadkosten spürbar reduziert werden. Zusätzlich könnte der Vorstand beim Sparprogramm mit gutem Beispiel vorangehen und die eigenen Gehälter zumindest temporär anpassen. Auch könnte der Aufsichtsrat dem Management für dieses Jahr sämtliche Bonuszahlungen komplett streichen. 2017 habe der dreiköpfige Vorstand knapp 8 Mio. Euro bei einem Fixgehalt von 2,1 Mio. Euro verdient. Berlien verdiene fix 900.000 Euro, seine Gesamtvergütung habe im vergangenen Jahr bei 3,3 Mio. Euro gelegen. Das Einsparpotenzial beim Vorstand sei schon recht groß und sollte - wenn nicht freiwillig vom Vorstand - vom Aufsichtsrat umgesetzt werden. Für das Jahr 2020 habe das Management ein EBITDA von 0,9 Mio. bis 1 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Es sei aber sehr wahrscheinlich, dass der CEO diese Prognose nicht erreichen werde und spätestens im Herbst dieses Jahres angepasste Ziele kommunizieren müsse.Bei Kursen von 34 Euro werde die ehemalige Siemens-Tochter derzeit mit 3,5 Mrd. Euro kapitalisiert. Zum damaligen Börsengang im Rahmen einer Abspaltung im Jahr 2013 habe die Aktie noch 24 Euro gekostet. In der Spitze des Jahres - im Januar 2018 - hätten die Anleger sage und schreibe über 76 Euro für eine OSRAM-Aktie auf den Tisch geblättert. Siemens habe sich im Oktober 2017 vollständig von OSRAM verabschiedet. Das Lichtunternehmen sei seitdem fast vollständig im Besitz von institutionellen Investoren und habe keinen Ankeraktionär. Im Prinzip ein gefundenes Fressen für Aktivisten respektive Private Equity, da OSRAM bereits mit einer relativ geringen Beteiligung beeinflussbar sei - was bisher noch keinem Unternehmen geschadet habe.Zudem könnten wieder chinesische Investoren auf den Plan treten. Schon 2017 habe es Gerüchte gegeben, dass Chinesen den Einstieg bei OSRAM im Visier hätten. Vorteil: Heute wäre ein Einstieg deutlich günstiger als noch im Herbst 2017. Die Experten würden weitgehend solide Unternehmen, deren Aktien einmal kräftig abstürzen würden, ganz gerne mögen. Die Bewertung sei nicht mehr sonderlich ambitioniert und die Bilanz von OSRAM mit einem Nettoguthaben sei gesund. Die Aktie scheine zudem im Bereich von 33 bis 34 Euro an einer Bodenbildung zu arbeiten.