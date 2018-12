Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick:



Kursziel OSRAM Licht-Aktie (EUR) Rating OSRAM Licht-Aktie Firma Aktienanalyst Datum - Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 11.12.2018 38,00 Hold Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 06.12.2018 48,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 06.12.2018 37,00 Neutral UBS AG Sven Weier 06.12.2018 40,00 Equal-Weight Morgan Stanley Lucie Carrier 05.12.2018 43,00 Hold Commerzbank AG Sebastian Growe 29.11.2018 45,00 Buy Baader Bank Günther Hollfelder 28.11.2018 36,40 Halten DZ BANK Harald Schnitzer 27.11.2018 35,00 Hold Société Générale Alok Katre 19.11.2018 35,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 16.11.2018 39,00 Neutral Credit Suisse Leo Carrington 14.11.2018 48,00 Buy Jefferies & Company Peter Reilly 13.11.2018 38,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 08.11.2018



38,60 EUR -0,28% (11.12.2018, 17:35)



38,25 EUR -1,95% (11.12.2018, 19:08)



DE000LED4000



LED400



OSR



OSAGF



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (12.12.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: OSAGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 48,00 oder 35,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die OSRAM Licht AG hat am 7. November die Zahlen zum 4. Quartal 2018 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. November zu entnehmen ist, will der Lichtkonzern OSRAM durch die Neuaufstellung mittelfristig wieder stärker wachsen. Bis 2022/23 strebe der Konzern ein jährliches Umsatzplus im mittleren einstelligen bis zweistelligen Prozentbereich an. Die bereinigte operative Marge (EBITDA) solle wieder über 15 Prozent liegen. Dabei gehe OSRAM von stabilen Wechselkursen aus.Im vergangenen Geschäftsjahr habe OSRAM ein vergleichbares Umsatzwachstum von lediglich 2 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro erreicht, die Marge sei bereinigt von 16,8 auf 14,7 Prozent gesunken. Für das neue Jahr habe OSRAM zurückhaltende Ziele ausgegeben - die bereinigte operative Marge dürfte weiter auf 12 bis 14 Prozent sinken. Der vergleichbare Umsatz dürfte stabil bleiben oder moderat um bis zu 3 Prozent wachsen. Die Prognose beziehe sich dabei noch auf die alte Struktur.Von früheren Mittelfristzielen, etwa bis 2020 einen Umsatz von 5 Milliarden Euro zu erreichen, habe der OSRAM-Chef Abstand genommen. Zwar werde diese Marke weiterhin angestrebt, jedoch "später" erreicht. Vorstandschef Olaf Berlien begründete dies zum einen mit der neuen Organisation, zum anderen mit den veränderten Marktbedingungen, vor allem in der Autoindustrie, die derzeit schwächelt, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der OSRAM Licht-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose z.B. von Jefferies. Das Analysehaus hat den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nach einem sehr schwierigen Jahr sollten sowohl die Geschicke des Beleuchtungsspezialisten als auch der Aktienkurs den Boden erreicht haben, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am 13. November vorliegenden Studie.Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" dreht sich bei OSRAM derzeit alles um die Übernahmegerüchte. Der Finanzinvestor Bain Capital wolle den Beleuchtungsspezialisten angeblich übernehmen. An der Börse hätten die Spekulationen für Begeisterung gesorgt. Und tatsächlich sei eine Übernahme durch Bain nicht so abwegig.Die Probleme in der Autobranche würden kurzfristig überwiegen. Doch durch die Übernahmespekulation rücke das operative Geschäft ohnehin in den Hintergrund. Die Aktie werde nun zum Spielball der Trader. "Der Aktionär" habe mit dem Trading-Tipp am Dienstag bereits gutes Timing gezeigt. Inzwischen sollten Anleger Teilgewinne mitnehmen. Trader können allerdings weiter auf eine Übernahme zu einem höheren Preis setzen - denn wie gezeigt: Für Finanzinvestoren ist die OSRAM-Story ein gefundenes Fressen, so Maximilian Völkl in einer Aktienanalyse vom 30. November.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur OSRAM Licht-Aktie?