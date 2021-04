Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ORBCOMM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ORBCOMM-Aktie:

9,545 EUR +49,37% (08.04.2021, 18:40)



NASDAQ-Aktienkurs ORBCOMM-Aktie:

11,5138 USD +52,10% (08.04.2021, 18:27)



ISIN ORBCOMM-Aktie:

US68555P1003



WKN ORBCOMM-Aktie:

A0LCUG



Ticker-Symbol ORBCOMM-Aktie:

O9M



NASDAQ-Symbol ORBCOMM-Aktie:

ORBC



Kurzprofil ORBCOMM Inc.:



ORBCOMM Inc. (ISIN: US68555P1003, WKN: A0LCUG, Ticker-Symbol: O9M, NASDAQ-Symbol: ORBC) ist ein Anbieter von Internet of Things (IoT)-Lösungen, einschließlich Netzwerkverbindungen, Geräten, Geräteverwaltung und Web-Reporting-Anwendungen. Die IoT-Produkte und -Dienstleistungen des Unternehmens sind darauf ausgelegt, die Sicherheit einer Reihe von Anlagen zu verfolgen, zu überwachen und zu verwalten, wie z.B. Anhänger, Lastwagen, Eisenbahnwaggons, Seecontainer, Generatoren, Flüssigkeitstanks, Seeschiffe, diesel- oder elektrisch betriebene Generatoren (Aggregate), Öl- und Gasbrunnen, Pipeline-Überwachungsgeräte, Bewässerungssteuerungssysteme und Verbrauchszähler in den Branchen Transport und Lieferkette, Schwermaschinen, Anlagenüberwachung, Schifffahrt und Regierung.



Darüber hinaus bietet sie Datendienste des Automatic Identification System (AIS) zur Unterstützung der Schiffsnavigation und zur Verwaltung der Sicherheit im Seeverkehr für Regierungs- und Gewerbekunden auf der ganzen Welt. Sie erbringt ihre Dienste über verschiedene Netzwerkplattformen, darunter auch über ihre eigene Konstellation von erdnahen Orbit-(LEO)-Satelliten. (08.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ORBCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ORBCOMM Inc. (ISIN: US68555P1003, WKN: A0LCUG, Ticker-Symbol: O9M, NASDAQ-Symbol: ORBC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von ORBCOMM sei nach einer fulminanten Rally in eine kurze Konsolidierungsphase übergegangen. Doch damit scheine es nun endgültig vorbei zu sein. Die "Aktionär"-Empfehlung werde laut Unternehmensangaben übernommen.ORBCOMM habe heute bekannt gegeben, dass es von der Private-Equity-Firma GI Partners voraussichtlich gekauft werde. Der Kaufpreis solle sich auf 1,1 Milliarden Dollar beziffern. Die ORBCOMM-Aktionäre würden gemäß der Vereinbarung 11,50 Dollar pro Aktie erhalten. Das liege 52 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch und 50 Prozent über dem Durchschnittskurs aus den vergangenen 90 Tagen.Die Vereinbarung sehe allerdings vor, dass ORBCOMM in einem Zeitraum von 30 Tagen einen alternativen Deal in Erwägung ziehen könne. Diese Periode ende am 7. Mai 2021. ORBCOMM könne jederzeit den Deal mit GI Partners finalisieren. Die Transaktion solle im zweiten Halbjahr 2021 erfolgen. Im Anschluss darauf werde ORBCOMM privatisiert.ORBCOMM biete zahlreiche Hard- und Softwareprodukte sowie Dienste im Bereich Internet of Things (IoT) und Machine to Machine (M2M) an, mit dem Ziel diverse Objekte aus verschiedensten Industriezweigen zu überwachen und zu steuern. Unter anderem stelle ORBCOMM seinen Kunden Modems, Webapplikationen und verschiedene Datendienste zur Verfügung.Die ORBCOMM-Aktie notiere nach der Bekanntmachung des Deals rund 50 Prozent im Plus. "Der Aktionär" sehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge der ORBCOMM-Akquisition entgegen. Auf der einen Seite habe sich die laufende Empfehlung mittlerweile mehr als verdoppelt.Auf der anderen Seite hätte "Der Aktionär" begrüßt, wenn ORBCOMM noch eine Zeitlang an der Börse bleiben würde, da das Papier nach wie vor Vervielfachungspotenzial besitze.Investierte können nun den Großteil ihrer Anteile (80 Prozent) mit Gewinn verkaufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur ORBCOMM-Aktie. Mit der restlichen Position könnten sie auf noch höhere Kurse während der 30-tägigen Frist bis zur finalen Übernahme spekulieren. (Analyse vom 08.04.2021)