Schätzungen würden davon ausgehen, dass die russische Erdölförderung in diesem Jahr um rund acht Prozent sinken werde, was rund 800 Tsd. Barrel/Tag entspreche. Schon jetzt zeige der Preisabschlag der Sorte Urals gegenüber Brent von rund 30 USD/Barrel, dass Russland Probleme habe, seine Produktion am Weltmarkt abzusetzen. Chinesische und vor allem indische Käufer könnten die Lücke, die die westliche Zurückhaltung erzeuge, nicht unmittelbar schließen. Alles in allem seien die Ölnotierungen aufgrund der mit dem Krieg verbundenen Folgen deutlich gestiegen, auch weil die OPEC bisher die Produktion nur im Rahmen des avisierten Plans in Kooperation mit Russland und den anderen OPEC+-Mitgliedern gesteigert habe.



Mit dem gestrigen Ministertreffen der OPEC+ sei aber ein Umdenken deutlich geworden. Die OPEC sehe es zunehmend als unsicher an, dass Russland die Förderquote im Rahmen des OPEC+-Abkommens erfüllen könne und so sei vereinbart worden, die Fördermengen im Juli und August jeweils um 648 Tsd. Barrel/Tag zu erhöhen statt der geplanten je 432 Tsd. Barrel/Tag. Vor allem Saudi-Arabien, aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate würden über freie Kapazitäten verfügen, um mehr Öl auf den Weltmarkt zu bringen. Beide könnten jeweils über 1 Mio. Barrel/Tag mehr produzieren als bisher. Der OPEC-Beschluss sollte daher zur Entspannung der Marktlage beitragen, wobei die Hoffnungen, dass Saudi-Arabien russisches Öl komplett ersetzen würde, enttäuscht worden seien.



Der Brentpreis habe im Vorfeld von der oben beschriebenen Marke in der Spitze um über 13 USD/Barrel nachgegeben, die Verluste gestern aber teilweise wieder aufgeholt und stehe inzwischen wieder bei 120 USD/Barrel. Gesunkene Lagerbestände in den USA seien dafür verantwortlich gemacht worden sowie die Tatsache, dass die OPEC sich zwar bewegt, einen offenen Bruch mit Russland aber vermieden habe. Es gelte dabei zu bedenken, dass auch das Produktionsziel Russlands um gut 200 Tsd. Barrel/Tag erhöht worden sei, was kaum zu leisten sein werde. (03.06.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das EU-Ölimportembargo und die Entscheidung der OPEC, russische Lieferausfälle ersetzen zu wollen, dominierten zuletzt das Geschehen an den Rohölmärkten, so die Analysten der Helaba.Mit einem Intraday-Hoch jenseits von 125 USD/Barrel habe der Preis für Rohöl der Sorte Brent in dieser Woche noch das höchste Niveau seit Anfang März erreicht. Ausschlaggebend sei die erneute Verunsicherung wegen des drohenden EU-Embargos auf Ölimporte aus Russland gewesen. Zwar sollten dabei die Lieferungen über die Druschba-Pipeline, über die rund ein Drittel des russischen Öls bezogen werde, ausgenommen werden. Polen und Deutschland wollten aber auf Pipeline-Lieferungen ganz verzichten, während Seeimporte in die EU gänzlich untersagt werden sollten.