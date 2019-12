Die Abgesänge auf die OPEC seien im Vorfeld ihres turnusmäßigen Treffens zunehmend wahrnehmbarer gewesen. Aber die OPEC+, d.h. OPEC inkl. zehn weitere Verbündete, habe nochmals die Muskeln spielen lassen und ihre Marktmacht mit einer weiteren Kürzung der täglichen Ölförderung um 0,5 Mio. bpd im ersten Quartal 2020 demonstriert. Zusätzlich wolle Saudi-Arabien auf freiwilliger Basis weitere 0,4 Mio. bpd kürzen, sodass dem Markt bis Ende März 2020 insgesamt 2,1 Mio. bpd (bisher 1,2 Mio. bpd) entzogen würden. Ein angesichts der nachlassenden Weltkonjunktur und der Ungewissheit im sino-amerikanischen Handelskonflikt kluger Schachzug oder nur ein kurzes Strohfeuer?



Der Erfolg der Beschlüsse vom Freitag stehe und falle mit der Förderdisziplin der einzelnen Staaten der OPEC+. In Wien seien zwar notorische Quotenbrecher wie der Irak oder Nigeria öffentlich zu einem uneingeschränkten Bekenntnis zur Einhaltung der neuen Förderpolitik aufgefordert worden. Aber wie nachhaltig sei dieses, wenn einer der Wortführer, Russland, selbst seine auferlegten Quoten konsequent nicht einhalte. Unklar bleibe ebenso die Politik Saudi-Arabiens nach dem IPO von Saudi Aramco. Auch wenn die Quoten tatsächlich von jedem Mitglied eingehalten werden sollten, stelle sich die Frage, ob und wie die OPEC+ dem spätestens in Q2/2020 drohenden Überangebot entgegentreten werde.



Die Verhandlungsdauer von sechs Stunden am Freitag würden erahnen lassen, dass eine Verlängerung oder gar eine erneute Verschärfung der Fördermengenreduzierung zumindest kein Selbstläufer werden dürfte. Unter der Voraussetzung einer hohen Förderdisziplin der beteiligten Mitglieder stehe eine Überprüfung der bisherigen Ölpreisprognosen hinsichtlich einer möglichen Preisanhebung im ersten Quartal 2020 auf der Agenda. (09.12.2019/ac/a/m)





