Trotz der Unsicherheiten rund um Omikron hätten die meisten Marktteilnehmer eine Fortsetzung der Quotenerhöhungen erwartet. Dennoch seien die Preise leicht gestiegen.



Die OPEC Plus signalisiere Zuversicht und vertraue trotz Omikron weiterhin auf einen kräftigen Anstieg der Nachfrage. Das Bündnis prognostiziere für 2022 eine Nachfrage von 100,59 Millionen Barrel/Tag. Das Vorkrisenniveau von 2019 würde der Einschätzung zufolge demnach sogar übertroffen.



Die nächste OPEC Plus-Sitzung sei für den 2. Februar angesetzt. Es werde über das Produktionsniveau für den Monat März entschieden. (07.01.2022/ac/a/m)







Die OPEC Plus hat beschlossen, die Ölförderung gemäß der geltenden Vereinbarung im Februar um 400.000 Barrel/Tag zu erhöhen. Das entspricht einer monatlichen Quotenerhöhung von durchschnittlich 1%. Quoten würden nicht ausgeschöpft: Bislang sei es den Mitgliedsländern nicht gelungen, die Förderquoten auszuschöpfen. Im November 2021 habe die OPEC Plus schätzungsweise 512.000 Barrel/Tag weniger gefördert als zugesagt. Für Dezember erscheinen nächste Woche die Produktionsdaten.