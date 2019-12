Wien (www.aktiencheck.de) - Im Zuge des jüngsten Meetings der OPEC+ Staaten in Wien am 5.-6. Dezember wurde eine weitere Vertiefung der Kürzung der Ölfördervolumina der Mitgliedsstaaten beschlossen und zwar im Umfang von zusätzlichen 500.000 Fässern pro Tag (auf 1,7 Millionen), von denen der Großteil von den OPEC-Staaten getragen werden soll, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies solle insgesamt der rasant wachsenden Ölförderung der Nicht-OPEC-Staaten (USA, Norwegen, ...) entgegenwirken und den Ölpreis auf einem höheren Niveau halten. Die Analysten würden damit ihre bisherige Prognose von USD 64 pro Fass Öl der Marke Brent für Ende 2019 bestätigt sehen und sie unverändert belassen. Die erweiterten Kürzungen sollten bis auf weiters einen festen Boden bieten. Auch für Q1 2020 würden die Analysten bei ihrer Erwartung von einem Seitwärtsverlauf bleiben, wobei sie gegen Ende des Quartals deutliche Abwärtsgefahr sehen würden, sollten die bisherigen OPEC-Förderkürzungen nicht - zumindest in ausreichender Höhe - verlängert werden.Der Preisverlauf für 2020 sollte aber trotz einer Verbesserung der globalen Industriedynamik nach wie vor von dem bestehenden Überangebot und einem schwächelnden Nachfragewachstum gedrückt werden, woran auch die angekündigten Maßnahmen nichts fundamental ändern würden, weshalb die Analysten auch ihre Prognosen für den Jahresverlauf 2020 beibehalten würden. (09.12.2019/ac/a/m)