Da als Basis für die Kürzung die Fördermenge von Oktober herangezogen werde, strebe die OPEC (inkl. Katar, das mit 1. Januar 2019 aus der OPEC austreten werde) somit für die nächsten Monate eine Gesamtförderung in Höhe von 31,7 Mio. Fass pro Tag (FpT) an. Vergleiche man diese Zahl mit dem von der Internationalen Energieagentur (IEA) für 2019 erwarteten OPEC-Ölbedarf in Höhe von 31,3 Mio. FpT würde sich für das nächste Jahr ein im Schnitt immer noch mit rund 400.000 FpT überversorgter Ölmarkt ergeben.



Hierin seien allerdings zwei Dinge nicht berücksichtigt: Zum einen spreche so manches dafür, dass die Ölexporte des Irans sowie die Ölförderung in Venezuela im nächsten Jahr weiter zurückgehen würden; zum anderen habe die Regierung in der kanadischen Provinz Alberta vor einer Woche seine Ölunternehmen dazu verpflichtet, ihre Ölförderung mit 1. Januar 2019 aufgrund von Kapazitätsproblemen um insgesamt 325.000 FpT zu reduzieren. Da diese beiden angeführten Punkte in dem von der IEA prognostizierten OPEC-Ölbedarf für 2019 nicht berücksichtigt seien, würden die Analysten durch den heute verlautbarten Beschluss der OPEC-Mitgliedsstaaten durchaus eine Maßnahme sehen, die sowohl die zuletzt verzeichnete Talfahrt beim Ölpreis stoppen als auch mittelfristig wieder zu einem Anstieg auf zumindest USD 70 pro Fass Brent führen sollte.



Aus heutiger Sicht würden die Analysten an ihrer Prognose für 2019 mit einem durchschnittlichen Ölpreis von USD 72 pro Fass Brent festhalten. (10.12.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die OPEC-Mitgliedsstaaten sowie zehn weitere Nicht-OPEC-Produzentenländer (zusammen "OPEC+" genannt) haben sich am Freitag nach langwierigen Verhandlungen bei ihrem Treffen in Wien auf eine Förderkürzung in Höhe von 1,2 Mio. Fass pro Tag (FpT) verständigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwei Drittel der Kürzung entfalle auf die OPEC-Staaten, ein Drittel auf die zehn Nicht-OPEC-Länder. Die Umsetzung solle mit Jahresbeginn erfolgen (im Falle von Russland müsse allerdings von einer graduellen Reduktion ausgegangen werden, da die vorherrschenden geologischen und klimatischen Bedingungen in Russland eine sofortige Reduktion nicht möglich machen würden).