Wie die Experten bei den begrenzten Öl- und Gasinvestitionen argumentiert hätten, die in Zukunft die angespannte Lage stützen könnten, hätten nur die USA in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in Öl getätigt. Auch wenn man in den letzten Monaten eine vorübergehende Ölexpansion aus Saudi-Arabien, Russland, Libyen und Nigeria erlebt habe, würden die Experten bezweifeln, dass diese Quellen ohne neue Investitionen stabil bleiben würden. Darüber hinaus müsse sich die Welt mit sinkenden Lieferungen aus Venezuela und dem Iran auseinandersetzen.



Angesichts der erneuten Bedeutung von Öl für die US-Wirtschaft sollte man meinen, dass politische Entscheidungsträger in den USA hohe und stabile Preise begrüßen würden. Stattdessen fordere US-Präsident Trump die OPEC auf, die Ölförderung auf dem OPEC-Treffen nächste Woche nicht zu kürzen. Trump wolle, dass die schwachen Ölpreise die Konjunktur in den USA vorantreiben würden. Während niedrigere Preise einen Produktionsrückgang begünstigen könnten, der helfen würde, mit der Überflutung des US-Öls fertig zu werden, werde derzeit eine Infrastruktur zur Bewältigung der Schwemme aufgebaut. Eine plötzliche Preisschwäche könnte diese Bemühungen behindern und die Revolution der Schiefer-Energie vorzeitig beenden.



Trump sei einer der wenigen Verteidiger von Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MbS), dem Kronprinzen von Saudi-Arabien nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi gewesen. Seine Unterstützung könnte sich jedoch verflüchtigen, wenn Saudi-Arabien sich nicht seinem Druck beuge, die Produktion auf dem derzeitigen Niveau zu halten. Saudi-Arabien habe die Produktion nach dem letzten OPEC-Treffen, als die Gruppe einzelne Länderziele aufgegeben habe, gesteigert, um dem Rückgang der venezolanischen Produktion entgegenzuwirken. Das Land produziere nun auf einem Allzeithoch. Es sei offensichtlich, dass die aktuelle Produktion zu hoch sei.



Im Sinne der Aufrechterhaltung der OPEC als relevante Organisation - eine Stütze des Marktgleichgewichts - würden die Experten glauben, dass Saudi-Arabien die Produktion reduzieren werde. Die Förderung auf einem so hohen Niveau sei ohne neue Investitionen (die bei schwachen Preisen schwer umzusetzen seien) nicht nachhaltig. Wenn Saudi-Arabien die Gruppe dazu dränge, nicht zu reduzieren, werde ihr zu Recht vorgeworfen werden, einen politischen Zug zu machen, der die Gruppe zerreißen könnte. Das Absprachenkartell sollte die Politik außen vor lassen, und die Experten würden bezweifeln, dass Saudi-Arabien, nachdem es eine bessere OPEC Lösung vermittelt habe (einschließlich Vereinbarungen mit 10 Nichtmitgliedern, die an der Produktionsbeschränkung teilnehmen würden), die Institution in Gefahr bringen wolle.



Das G20-Treffen, das heute (Freitag, den 30. November 2018) und bis zum Wochenende stattfinden werde, könnte als idealer Ort für Pre-Meeting-Deals dienen. Der Markt erwarte bereits Handelsabkommen zwischen den USA und China, um dem Anstieg des Protektionismus entgegenzuwirken, den die Experten im vergangenen Jahr erlebt hätten. Dies könnte einige Bedenken hinsichtlich eines Rückgangs der Energienachfrage aus China zerstreuen. Trump könne auch seine Haltung gegenüber Saudi-Arabien abschwächen. Noch wichtiger sei, dass Energieminister aus Saudi-Arabien (größtes OPEC-Mitglied) und Russland (größter OPEC-Partner) teilnehmen würden. Das Treffen dieser beiden Energieminister habe die OPEC-Vereinbarungen in der Vergangenheit in den Hintergrund gedrängt. Die Festschreibung höherer Preise dürfte den Interessen beider Länder dienen und nicht auf einen größeren und nicht nachhaltigen Marktanteil hoffen.



Die Experten würden erwarten, dass die OPEC die Produktion kürze, um Preisrückgängen entgegenzuwirken. Schwache Preise seien eine zu leidvolle Erfahrung. Eine höhere Produktion der Gruppe erscheine heute nicht mehr tragfähig. Obwohl das größte Mitglied unter politischem Druck aus den USA stehe, um das aktuelle Produktionsniveau aufrechtzuerhalten, würden die Experten nicht erwarten, dass Saudi-Arabien mit dem Rest des Kartells aus der Reihe tanze, nachdem es in den letzten zwei Jahren so hart gearbeitet habe, um Geschäfte mit OPEC- und Nicht-OPEC-Mitgliedern zu vermitteln. (30.11.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Brent-Öl ist im vergangenen Monat um 23% gesunken, so Nitesh Shah, Director Research von WisdomTree.Ängste vor einem Überschuss am Ölmarkt hätten die Talfahrt angetrieben. Die Plötzlichkeit des Zusammenbruchs ähnele der Erfahrung vom November 2014. Die Experten würden jedoch davon ausgehen, dass die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) auf ihrer Sitzung am 6. Dezember 2018 im Gegensatz zu 2014 den Rückgang eindämmen werde. Die Erfahrungen des Kartells im Zeitraum 2014-2016 seien zu schmerzhaft für den Konzern gewesen, um in eine Zeit schwacher Preise zurückzukehren. Auch der Kontext sei heute ein anderer.Bereits 2014 habe die OPEC den Preisverfall zum Ärger der USA und anderer Produzenten gestoppt. Diesmal scheine es, dass die Preisschwäche hauptsächlich auf die Ausweitung der US-Produktion zurückzuführen sei. Die Erfahrung aus dem Jahr 2014 zeige auf, dass die OPEC das US-Förderwachstum nicht habe aufhalten können. Ausgehend von diesen Erfahrungen werde die OPEC das Produktionsniveau kaum hoch halten wollen, um den Marktanteil zu halten, sondern sie werde versuchen, die Preise zu halten, um die Steuereinnahmen zu sichern.Die USA würden die Ölförderung rasant ausbauen und damit die globalen Ölpreise drücken. Während der Preisverfall im Jahr 2014 zu einem starken Rückgang der Ölbohrinseln geführt habe, habe die Fokussierung auf Kostenkontrolle und Effizienzsteigerung der Förderanlagen auch im Jahr 2016 zu einer Produktionsausweitung geführt. Heute würden die USA mehr als je zuvor produzieren und seien der größte Rohölproduzent der Welt. Das habe sie mit 45% weniger Bohrplattformen im Vergleich zum Spitzenwert von 2014 erreicht.