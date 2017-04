Eine Verlängerung des Abkommens dürfte sich nach Ansicht der Analysten schnell als "self-defeating endeavour" erweisen - als Strategie, die das Gegenteil des Beabsichtigten erreiche. Denn bei einem Ölpreisanstieg auf 60 US-Dollar/Barrel rechnen wir mit einer Ausweitung der amerikanischen Ölförderung auf mehr als 10,7 Mio. Barrel/Tagen steigen, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Das seien gut 1,5 Mio. Fass mehr als im Augenblick. In einem Markt, der gerade unter Mithilfe der OPEC zurück in ein Gleichgewicht gebracht werde, drohe neues Ungemach in Form eines erneuten Angebotsüberhangs, der nicht durch eine höhere Nachfrage absorbiert werden könne. Dies erhöhe das "downside"-Risiko für die Ölpreisprognose der Analysten im kommenden Jahr. Ein erneuter Rutsch der Ölpreise in Richtung 40 US-Dollar/Barrel sei nicht auszuschließen.



In einem zweiten Szenario zeige sich die OPEC von der Effektivität der Kürzungen überzeugt. Zur Überraschung der Märkte verlängere das Staatenbündnis die Kürzungsvereinbarung nicht. Aufgrund einer Verzögerung bei der Datenverfügbarkeit, könnten die Marktteilnehmer den tatsächlichen Fortschritt noch nicht erkennen. Die Marktteilnehmer würden verschnupft reagieren und ihrer Enttäuschung freien Lauf lassen. Der Ölpreis dürfte erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 50 US-Dollar/Barrel fallen und sich bis Jahresende bei 45 US-Dollar/Barrel festigen.



So oder so, der Ölpreis dürfte wieder fallen. Ob mit Verlängerung des Abkommens oder ohne, denn im "Neuen Ölzeitalter" hätten sich die Machtverhältnisse von der OPEC zur US-Schieferölindustrie verlagert, in dem diese die Grenzproduktion an den Ölmärkten kontrolliere. Folglich werde Saudi-Arabien und den anderen OPEC-Staaten nicht anderes übrig bleiben, als die vor zwei Jahren eingeschlagene Strategie, um Marktanteile zu kämpfen, fortzusetzen.



Schon einmal habe das Förderkartell versucht, mit einer Ölschwemme Konkurrenten vom Markt zu fegen: Mitte der 1980er-Jahre hätten die Saudis den Ölpreis um 60 Prozent gedrückt, weil sie die Nordseeproduzenten mit ihren vergleichsweise teuren Bohrinseln hätten aushungern wollen. Das Ergebnis sei heute noch unverändert in der Nordsee zu besichtigen, und die Nordseesorte Brent habe es sogar zur Referenzgröße an den Ölmärkten gebracht. (Ausgabe vom 12.04.2017) (13.04.2017/ac/a/m)







