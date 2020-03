L&S-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (11.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).Senkung der Umsatzschätzung für das GJ19 um 9% und der EBITDA-Prognose um 20%: Das GJ20 werde für Oerlikon schwierig. Das Unternehmen erwarte einen Konzernumsatz und Auftragseingang von CHF 2,5 bis 2,6 Mrd. (stabil bis 4% tiefer), ohne Berücksichtigung möglicher Folgen des Coronavirus für das wirtschaftliche Umfeld und vor Beginn der jüngsten starken Wechselkursänderungen. Auch wenn die Folgen von Covid-19 höchst ungewiss bleiben würden, werde sich die Epidemie unweigerlich auf die Wirtschaftstätigkeit und somit auf das Surface-Solutions-Geschäft von Oerlikon auswirken (Tooling, Automotive, Luftfahrt, allgemeine Industrie). Foeth sei daher vorsichtiger und rechne mit einem Rückgang des Konzernumsatzes um 9% im GJ20, einschließlich negativer Währungseffekte von 4% aufgrund der Schwäche von USD/EUR/CNY/INR. Er erwarte einen Umsatzrückgang von 7% bei Surface Solutions (unter der Prognose stabiler Umsätze) und von 9% bei Manmade Fiber (entsprechend der Unternehmensprognose).Margen durch Mix und Sonderposten belastet: Die Margen von Manmade Fiber würden weiter durch den ungünstigen Mix belastet (Aufträge mit geringeren Margen, weniger BCF-Aufträge). Surface Solutions leide unter der anhaltenden Verwässerung durch Additive Manufacturing und der Restrukturierung (Einmalkosten von CHF 25 bis 35 Mio.). Foeth erwarte im GJ20 eine Konzernmarge von 13,9% (Unternehmensprognose: 14,0 bis 14,5%).Oerlikons Position im Bereich Manmade Fiber bleibe stark und die Nachfrage stagniert auf hohem Niveau. Surface Solutions müsse nach Ansicht des Analysten mit negativen Einflüssen rechnen. Die angekündigte Sonderdividende deute darauf hin, dass keine großen M&A bevorstünden (auch wenn es dafür keine Garantie gebe). Die Aussichten für Additive Manufacturing würden sich verschieben und das Geschäft werde restrukturiert. Die mittelfristigen EBITDA-Margenziele von 16 bis 18% würden nicht zu ehrgeizig erscheinen. Das GJ20 werde ein Übergangsjahr. Foeth senke sein Kursziel auf CHF 9,70 (CHF 13,80).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie: