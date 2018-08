Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

14,18 EUR +8,24% (07.08.2018, 09:08)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

16,60 CHF +10,45% (07.08.2018, 10:12)



ISIN OC Oerlikon-Aktie:

CH0000816824



WKN OC Oerlikon-Aktie:
863037

863037



Ticker-Symbol OC Oerlikon-Aktie:
OBH

OBH



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol OC Oerlikon-Aktie:
OERL

OERL



Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (07.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).Q2 18-Ergebnisse würden Erwartungen übertreffen: OC Oerlikon habe für das Q2 18 starke Ergebnisse auf vergleichbarer Basis gemeldet, das heiße jetzt ohne Drive Systems. Der Umsatz sei 4% stärker als von Foeth erwartet um 37% und der Auftragseingang 3% stärker um 27% gestiegen. Das ausgewiesene EBITDA habe bei starken CHF 113 Mio. und damit 15% über den Erwartungen gelegen; dies entspreche einer Marge von 17,1%. Das EBITDA verstehe sich ohne CHF 9 Mio. an Transaktionskosten. Bereinigt um diesen Betrag läge die Marge bei 15,6% und damit immer noch über den Erwartungen (VontE: 15,4%).Solides Wachstum bei Surface Solutions: Die Sparte Surface Solutions habe ihr Wachstum von 9% in Q1 18 auf 17% beschleunigt. In den Bereichen Tooling, Automotive und Luftfahrt sei das Geschäft stark geblieben, in der Energieerzeugung sei es schwächer gewesen. Die EBITDA-Marge habe mit 20,2% über der Prognosebandbreite gelegen, werde aber in H2 wieder niedriger sein.Die Sparte Manmade Fiber setze ihre starke Erholung mit einem Umsatzanstieg von 82%, einem Auftragszuwachs von 45% und einer starken Marge fort.Die Geschäftsentwicklung in Q2 sei hervorragend gewesen, und der Analyst werde seine zugrunde liegenden Schätzungen erhöhen. Er aktualisiere seine Schätzungen, um den Verkauf von Drive Systems zu berücksichtigen (negative Auswirkungen durch Marken-/Managementgebühren, die in den Unternehmenskosten von OC Oerlikon verbleiben würden, negative Auswirkungen auf die Bewertung, da das Geschäft unter dem vom Foeth geschätzten Marktwert verkauft worden sei). Für die Zukunft sehe Foeth Aufwärtspotenzial für die Bewertung, da liquide Mittel in wertschöpfende Aktivitäten investiert würden - sowohl organisch als auch durch Fusionen und Übernahmen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie. Das Kursziel von CHF 21,00 werde überprüft. (Analyse vom 07.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link