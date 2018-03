Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie:



Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (06.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) und erhöht sein Kursziel.Mit einer Umsatzsteigerung von 35% ggü. dem Vorjahr habe Oerlikon starke Q4/2017-Ergebnisse ausgewiesen. Das habe die Analysten-Erwartungen und den Konsens um 14% und auf Berichtsbasis um 11% übertroffen. Während das Umsatzwachstum in erster Linie dem starken Zuwachs von Manmade Fiber (+86%) geschuldet sei, hätten auch Surface Solutions und Drive Systems mit einem sehr starken Q4-Umsatz überrascht.Der Auftragseingang habe in allen Segmenten beträchtlich zugelegt und für die gesamte Gruppe um 26% über dem Vorjahr gelegen - 18% bzw. 14% mehr als die Analysten- und die Konsenszahlen. Auffällig sei insbesondere das Plus von 46% im Drives-Segment.Mit 15,1% sei die EBITDA-Marge in Q4/2017 stark gewesen. Die Margen von Surface Solutions seien in Richtung des unteren Endes der Zielspanne von 18 bis 20% gesunken. Hierin würden sich CHF 6 Mio. für die Konsolidierung von Beschichtungszentren und voraussichtliche Investitionen für Additive widerspiegeln. Mit 12,6% seien die Drives-Margen hoch gewesen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 20,00 auf CHF 21,00 erhöht worden. (Analyse vom 06.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link