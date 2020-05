Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" ebenso wie im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (07.05.2020/ac/a/nw)



Nynomic habe vorläufige Kennzahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Die Gesellschaft sei auf Kurs und die Bewertung der Aktie günstig. Der Titel friste an der Börse noch eine Art Schattendasein. Dabei würden Analysten die Aktie erst bei 29 Euro fair bewertet sehen. Daraus resultiere ein Aufwärtspotenzial von über 75 Prozent.Der Umsatz bei Nynomic sei im ersten Quartal um 18 Prozent auf 18,2 Millionen Euro gestiegen. Das EBIT sei im Vergleich zum Vorjahr dagegen um 14 Prozent auf 1,8 Millionen Euro zurückgefallen. Die EBIT-Marge sei somit auf zehn Prozent (Vorjahr: 14 Prozent) gesunken. "Neben einem unterjährig ungünstigen Auftragsmix mit vergleichsweise niedrigmargigen Projekten im Auftaktquartal ist die gesunkene Profitabilität vor allem auf temporär erhöhte Investitionen in Vertrieb und Marketing zurückzuführen", erkläre Pierre Gröning von Montega Research. "In erster Linie dürften die entsprechenden Aufwendungen in eine intensivierte Vermarktung des im November 2019 gelaunchten Cannabis-Messgeräts von Nynomics Tochtergesellschaft Spectral Engines geflossen sein", so der Analyst weiter.Nynomic biete die gesamte Wertschöpfungskette der permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik an. Die Norddeutschen würden dabei ein klares Vermarktungskonzept als Systemanbieter von der Komponente bis zum Gerät verfolgen. Auf Basis einer breiten Technologieplattform mit intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme samt Auswertung würden sich die Produkte und Lösungen in viele Anwendungsbereiche skalieren lassen. Eigenschaften wie Farben, Dichte, chemische Zusammensetzung oder Temperatur könnten kontaktlos bestimmt werden. Kunden könnten aus einer Vielzahl von Branchen und Industrien mit den Lösungen der Gesellschaft ihre Effizienz steigern.Gut möglich, dass die Gesellschaft daher auch im Bereich der Coronavirus-Tests als Zulieferer aktiv sei. "Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach spektroskopiebasierten Mess- und Analyselösungen beispielsweise im Medizintechnik- und Pharmabereich momentan überproportional hoch ist und damit etwaige Nachfrageschwächen von Kunden aus konsumabhängigeren Branchen wie der Elektroindustrie kompensieren kann", so Gröning.Angesichts der guten Aufstellung und Aussichten sei die Aktie mit einem KGV 20e von 19, das im kommenden Jahr auf 12 fallen sollte, weiter günstig bewertet. Es dürfte daher nicht mehr allzu lange dauern, bis erste Investoren diese Unterbewertung erkennen und bei der Aktie zugreifen würden. Risikobewusste Anleger können daher den Nebenwert ihrem Depot beimischen, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Gelinge der Sprung über den Widerstand bei 17,50 Euro, wäre die jüngste Konsolidierung beendet und die Aktie könnte schnell in Richtung der 20 Euro vorstoßen. Mittelfristig dürfte der Titel dann Kurs auf das Ziel des Montega-Analysten nehmen. (Analyse vom 07.05.2020)