Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) wurde 1995 unter dem Namen m-u-t GmbH mit Firmensitz in Wedel bei Hamburg gegründet und hat sich seitdem zu einem international bekannten High-Tech-Unternehmen entwickelt. Im Rahmen der Wachstumsstrategie wurde die m-u-t GmbH in 2007 in die Aktiengesellschaft m-u-t AG umgewandelt und im Juli 2007 erfolgte das Listing an der Deutschen Börse. In 2014 wurde das operative Geschäft der m-u-t AG in die m-u-t GmbH ausgelagert, um der weiteren Fokussierung der m-u-t AG als reine strategische Finanzholding Rechnung zu tragen. Im Juni 2018 wurde auf Beschluss der Hauptversammlung der Name der m-u-t AG in Nynomic AG geändert.



Die Nynomic AG ist Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die smarten Photonik-Lösungen bauen auf einer Technologieplattform basierend auf spektraler Sensorik auf. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar.



Nynomic nutzt einen auf Miniaturisierung begründeten Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Gesellschaft fokussiert sich zunehmend auf konjunkturrobuste unabhängige Märkte als Komplettanbieter in den Segmenten Life Science, Green Tech und Clean Tech. Die Nynomic AG hat ein klares Vermarktungskonzept als Systemanbieter von der Komponente bis zum Gerät. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften global aufgestellt. Im Rahmen der Umsetzung der Buy-and-Build Strategie plant sie überproportionales Wachstum und zunehmende Synergie-Effekte zur Steigung der Profitabilität im Konzern.



Die Nynomic AG fokussiert ihr Geschäft auf drei wachstumsstarke Märkte: Life Science mit dem Schwerpunkt Medizintechnik, Green Tech mit Anwendungen in den Bereichen Landwirtschaft und Umwelttechnik sowie Clean Tech mit sehr breitgefächerten Applikationsfeldern im gesamten Industriesektor, beispielsweise im Bereich Transportation. (29.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Pierre Gröning und Henrik Markmann, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic habe gestern vorläufige Q1-Zahlen veröffentlicht, die unter den Analysten-Erwartungen gelegen hätten. Trotz eines verhaltenen Jahresauftakts sei das Management angesichts des starken Auftragseingangs und einer zu erwartenden Wachstumsbeschleunigung in den kommenden Quartalen optimistisch, die Guidance zu erreichen.Der Umsatz sei im ersten Quartal mit 15,8% auf 15,4 Mio. Euro stärker als von den Analysten erwartet (MONe: -10,9% auf 16,3 Mio. Euro) gesunken. Während Q1 2018 auch dank der erstmaligen Konsolidierung von LayTec das bisher stärkste Quartal der Firmengeschichte gewesen sei und folglich eine hohe Vergleichsbasis dargestellt habe, sei der Start in das aktuelle Geschäftsjahr von der nach wie vor verhaltenen Investitionsbereitschaft in der Halbleiterindustrie sowie Bestellverzögerungen einiger Schlüsselkunden getrübt worden. Hier erscheine insbesondere der erst Mitte März erfolgte Launch des "X-Spect"-Scanners von Bosch-Siemens-Haushaltsgeräte (BSH) von Bedeutung, wodurch sich ein Großteil des Bestellvolumens in das zweite Quartal verlagert haben dürfte (MONe: Umsatzvolumen im niedrigen siebenstelligen Bereich).Auch ergebnisseitig habe Nynomic mit einem EBIT i.H.v. 2,1 Mio. Euro (-36,4% yoy, MONe: 2,4 Mio. Euro) nicht an das starke Vorjahresquartal anknüpfen können, das mit einer Marge von 18,0% auf einem außerordentlich hohen Niveau gelegen habe (vs. 15,1% in FY 2018 und 13,6% in Q1 2019). Neben fehlenden Skaleneffekten durch das niedrigere Umsatzniveau dürfte vor allem die erstmalige Konsolidierung von Spectral Engines belastend gewirkt haben, die im abgelaufenen Quartal auch vor dem Hintergrund des fehlenden Bestellvolumens von BSH noch nicht profitabel gewesen sein dürfte.Entgegen der negativen Umsatz- und Ergebnisentwicklung sei der bereits im Vorjahr starke Auftragseingang mit einem Volumen von 16,2 Mio. Euro in Q1 2019 nochmals übertroffen worden (+13% yoy). Hiervon sollten die Folgequartale spürbar profitieren, während die von BSH gestarteten Vertriebsaktivitäten für den "X-Spect"-Scanner das Bestellvolumen weiter fördern dürften. Folglich erwarte der Vorstand trotz des verhaltenen Jahresbeginns für das Gesamtjahr unverändert einen Umsatz von 67,0 bis 70,0 Mio. Euro sowie ein EBIT von 8,0 bis 10,5 Mio. Euro. Auch nach Einschätzung der Analysten erscheine die Guidance im Hinblick auf die sich abzeichnende Wachstumsbeschleunigung weiterhin erreichbar, wenngleich sie ihre Prognosen vor dem Hintergrund der anhaltenden Nachfrageschwäche in der Halbleiterindustrie reduzieren würden.Pierre Gröning und Henrik Markmann, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen trotz des temporär verhaltenen Sentiments insbesondere im Hinblick auf die mittelfristig substanziellen Wachstumsperspektiven durch Spectral Engines ihre Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie mit einem leicht reduzierten Kursziel von 30,00 Euro (zuvor: 31,00 Euro). (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nynomic-Aktie: