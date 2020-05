Xetra-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

22,80 EUR +7,55% (18.05.2020, 14:36)



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

23,00 EUR +6,98% (18.05.2020, 15:35)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (18.05.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Nynomic habe für das erste Quartal ein hohes Umsatzwachstum um 18% auf 18,2 Mio. Euro gemeldet, beim EBIT aber einen Rückgang um 14% auf 1,8 Mio. Euro hinnehmen müssen, gleichbedeutend mit einer Reduktion der EBIT-Marge von 15 auf 10%.Zur Begründung der Ergebnisentwicklung verweise das Unternehmen auf den veränderten Umsatzmix, auf Investitionen in den Ausbau von Vertrieb und Marketing und auf die negativen Effekte der COVID-19-Pandemie. Dennoch zeige sich Nynomic im Hinblick auf das laufende Jahr optimistisch und strebe nicht nur ein Umsatzwachstum um mindestens 8% auf mehr als 70,0 Mio. Euro, sondern auch eine EBIT-Marge im Bereich zwischen 10 und 15% an (vorläufiger Vorjahreswert: 10%).Während die Umsatzprognose nicht zuletzt aufgrund von Konsolidierungseffekten auch im aktuellen Umfeld erreichbar scheine, seien die Experten bezüglich des Margenziels etwas skeptischer. Gerade vor dem Hintergrund, dass Q2 deutlich schwächer als das erste Quartal ausfallen dürfte, sähen die Analysten eine EBIT-Marge von mehr als 10% als sehr ambitioniert an. Dies gelte allerdings nur für 2020, mittel- und langfristig würden sie dem Unternehmen weiterhin ein deutliches Margenpotenzial zutrauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nynomic-Aktie: