Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

22,80 EUR +7,55% (18.05.2020, 14:36)



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

23,00 EUR +6,98% (18.05.2020, 15:35)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (18.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unverändert zu kaufen.Nynomic habe am vergangenen Freitag einen Großauftrag von einem Kunden aus dem Bereich Medizintechnik verkündet, der die positive Meinung des Analysten zu der produkt- und kundenseitigen Positionierung des Konzerns bekräftige. Erste Umsatz- und Gewinnbeiträge dürften bereits im laufenden Geschäftsjahr realisiert werden und die avisierte Rückkehr auf den Wachstumspfad maßgeblich unterstützen.Der volumenträchtige Folgeauftrag des betreffenden Bestandskunden unterstreiche nach Erachten des Analysten die hohe Qualität von Nynomics Produktpalette, auf dessen Basis das Unternehmen eine enge und regelmäßig langjährige Kundenbindung sicherstelle. Zugleich veranschauliche die Erfolgsmeldung inmitten des aktuellen Krisenumfelds erneut, dass sich die sowohl produktseitig als auch geographisch breite Aufstellung des Konzerns derzeit besonders auszahle. So habe der Analyst bereits in seinem letzten Comment argumentiert, dass die Nachfrage nach spektroskopiebasierten Mess- und Analyselösungen beispielsweise im Medizintechnik- und Pharmabereich momentan überproportional hoch sein dürfte und damit etwaige Nachfrageschwächen von Kunden aus konsumabhängigeren Branchen wie der Elektroindustrie kompensieren könne.Das Gesamtvolumen des Auftrags mit zweijähriger Laufzeit belaufe sich auf rund 14,0 Mio. Euro, von denen ein signifikanter Teil bereits in diesem Jahr realisiert werden solle (MONe: niedriger bis mittlerer einstelliger Mio.-Euro-Betrag). Der zu erwartende Beitrag sei in der kommunizierten Jahresprognose bereits weitgehend enthalten gewesen, sodass diese im Zuge der Meldung vom Management erneut bestätigt worden sei (Umsatz: über 70,0 Mio. Euro; EBIT-Marge: 10-15%). In Anbetracht des nun auf deutlich über 40,0 Mio. Euro gestiegenen Auftragsbestands und des jüngst berichteten Konzernerlöses von 18,2 Mio. Euro (+18% yoy) im Auftaktquartal erachte der Analyst das angestrebte zweistellige Umsatzwachstum mehr denn je als realistisch. Mit seinen derzeitigen Schätzungen fühle sich der Analyst entsprechend komfortabel positioniert. Auch hinsichtlich des von ihm prognostizierten Wachstums für das kommende Jahr liefere der Rahmenvertrag eine überzeugende Indikation.Der Investment Case ist für uns angesichts der sowohl kurz- als auch langfristig aussichtsreichen Perspektiven bei einem KGV 2021e von 15,5x unverändert attraktiv, sodass wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 29,00 Euro bestätigen, so Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 18.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link