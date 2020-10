Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

29,50 EUR 0,00% (27.10.2020, 12:33)



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

29,90 EUR -0,33% (27.10.2020, 12:51)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (27.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic habe gestern mit dem volumenträchtigen Folgeauftrag eines Kunden aus dem Bereich der Medizintechnik den größten Rahmenvertrag der bisherigen Konzerngeschichte verkündet. Während der Auftrag als solcher einmal mehr die hohe Geschäftsqualität des Unternehmens verdeutliche, dürften die erwarteten Erlös-und Gewinnbeiträge dazu führen, dass die derzeitigen Mittelfristziele bereits übernächstes Jahr erreicht würden. Gröning hebe seine Schätzungen und das Kursziel entsprechend an.Bei dem Auftraggeber handle es sich um denselben Bestandskunden, der bereits im Mai einen Großauftrag über 14,0 Mio. Euro mit zweijähriger Laufzeit für eine Anwendung in der Laborautomation bei Nynomic platziert habe. Da dieser angesichts eines gestiegenen Bedarfs und der ausgezeichneten Funktionsweise von Nynomics Lösungen entgegen der ursprünglichen Planung bereits im Laufe des nächsten Jahres abgewickelt sein werde, sei zur Sicherstellung der weiteren Verfügbarkeit nun ein zusätzlicher Rahmenvertrag mit einem Volumen von 25,0 Mio. Euro über ebenfalls zwei Jahre vereinbart worden. Die entsprechenden Umsatzbeiträge dürften demnach in den Geschäftsjahren 2021 bis 2023 realisiert werden (MONe: 5,0 Mio. in 2021; 11,0 Mio. in 2022; 9,0 Mio. in 2023), wobei Gröning hinsichtlich der Marge von einer Größenordnung auf dem Zielniveau des Konzerns von rund 15% ausgehe. Insgesamt werte er den Großauftrag als erneuten Beleg für die hohe kundenseitige Qualitätswahrnehmung von Nynomics Produkten und die ausgeprägte Lösungskompetenz des Konzerns, woraus enge und zumeist langjährige Kundenbeziehungen entstünden.Eine Fortsetzung der dynamischen Geschäftsentwicklung auch über das laufende Geschäftsjahr hinaus erscheine dank dieser jüngsten Erfolgsmeldung mehr denn je visibel. Als Sinnbild hierfür stehe der Auftragsbestand des Konzerns, der auf einen erneuten Rekordwert von nunmehr knapp 70,0 Mio. Euro habe zulegen können. In Kombination mit der strukturell steigenden Nachfrage nach spektroskopiebasierten Analyselösungen in verschiedensten Einsatzfeldern und Nynomics sowohl produktseitig als auch geographisch breiter Aufstellung halte Gröning deutlich zweistellige Wachstumsraten in den kommenden Jahren für sehr realistisch. Die aktuell kommunizierten Mittelfristziele (Umsatz: 100 Mio. Euro; EBIT: 15 Mio. Euro) dürfte das Unternehmen seines Erachtens damit nun spätestens im Geschäftsjahr2022 erreichen, was der Analyst entsprechend in seinen Schätzungen reflektiert habe. Neben weiteren Großaufträgen aus Bereichen wie u.a. der Medizintechnik dürfte hierzu auch der kontinuierliche Roll-out von innovativen Lösungen für den B2C-Bereich durch Spectral Engines maßgeblich beitragen.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, ist von den sowohl kurz- als auch langfristig aussichtsreichen Perspektiven des Konzerns unverändert überzeugt und bestätigt seine Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie mit einem neuen Kursziel von 34,00 Euro (zuvor: 31,00 Euro). (Analyse vom 27.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link