Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

16,75 EUR -2,90% (15.11.2019, 10:33)



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

16,75 EUR +0,90% (15.11.2019, 10:29)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) wurde 1995 unter dem Namen m-u-t GmbH mit Firmensitz in Wedel bei Hamburg gegründet und hat sich seitdem zu einem international bekannten High-Tech-Unternehmen entwickelt. Im Rahmen der Wachstumsstrategie wurde die m-u-t GmbH in 2007 in die Aktiengesellschaft m-u-t AG umgewandelt und im Juli 2007 erfolgte das Listing an der Deutschen Börse. In 2014 wurde das operative Geschäft der m-u-t AG in die m-u-t GmbH ausgelagert, um der weiteren Fokussierung der m-u-t AG als reine strategische Finanzholding Rechnung zu tragen. Im Juni 2018 wurde auf Beschluss der Hauptversammlung der Name der m-u-t AG in Nynomic AG geändert.



Die Nynomic AG ist Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die smarten Photonik-Lösungen bauen auf einer Technologieplattform basierend auf spektraler Sensorik auf. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar.



Nynomic nutzt einen auf Miniaturisierung begründeten Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Gesellschaft fokussiert sich zunehmend auf konjunkturrobuste unabhängige Märkte als Komplettanbieter in den Segmenten Life Science, Green Tech und Clean Tech. Die Nynomic AG hat ein klares Vermarktungskonzept als Systemanbieter von der Komponente bis zum Gerät. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften global aufgestellt. Im Rahmen der Umsetzung der Buy-and-Build Strategie plant sie überproportionales Wachstum und zunehmende Synergie-Effekte zur Steigung der Profitabilität im Konzern.



Die Nynomic AG fokussiert ihr Geschäft auf drei wachstumsstarke Märkte: Life Science mit dem Schwerpunkt Medizintechnik, Green Tech mit Anwendungen in den Bereichen Landwirtschaft und Umwelttechnik sowie Clean Tech mit sehr breitgefächerten Applikationsfeldern im gesamten Industriesektor, beispielsweise im Bereich Transportation. (15.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic habe gestern mit der Veröffentlichung vorläufiger Q3-Zahlen angesichts einer nach wie vor eingetrübten Nachfragesituation in wichtigen Absatzmärkten seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019 gesenkt. Wenngleich das verhaltene Sentiment aufgrund der aktuellen Marktunsicherheiten kurzfristig Bestand haben dürfte, erachte der Analyst den strukturellen Investment Case als weiterhin intakt.Während der Konzernumsatz in Q3 um 8,1% auf 15,9 Mio. Euro habe gesteigert werden können, habe das Erlösniveau nach den ersten neun Monaten mit 45,2 Mio. Euro nach wie vor rund 11,4% unter der Vorjahresbasis gelegen. Die bereits im ersten Halbjahr erkennbare Investitionszurückhaltung in volumenträchtigen Endmärkten wie der Halbleiter- und Elektronikindustrie habe auch in den letzten Wochen zu weiteren Bestellverschiebungen einiger Schlüsselkunden (v.a. aus China) in das nächste Jahr hinein geführt, sodass der restliche Jahresverlauf keine ausreichenden Aufholeffekte biete.Das EBIT sei sowohl in Q3 mit 1,1 Mio. Euro (-53,4% yoy) als auch auf Neunmonatsbasis mit 4,7 Mio. Euro (-46,6% yoy) deutlich rückläufig gewesen. Neben fehlenden Skaleneffekten durch das geringere Umsatzvolumen hätten hier v.a. im dritten Quartal überplanmäßige Investitionen in den Vertrieb sowie insbesondere die Produktentwicklung zur kurzfristigen Erschließung strategischer Wachstumschancen belastend gewirkt. Zudem dürfte auch Spectral Engines angesichts des verzögerten Hochlaufs des Bosch-Projekts noch leicht defizitär sein.Als Resultat dieser Entwicklungen erwarte der Vorstand nunmehr einen Konzernumsatz von ca. 62,0 Mio. Euro (zuvor: 67,0 bis 70,0 Mio. Euro) sowie ein EBIT von etwa 6,2 Mio. Euro (zuvor: 8,0 bis 10,5 Mio. Euro). Gleichzeitig werde mit einem Erlösniveau von "deutlich über" 70,0 Mio. Euro in 2020 ein substanzieller Anstieg im nächsten Jahr antizipiert, der die stärkste Wachstumsrate der letzten sechs Jahre implizieren würde.Trotz eines insgesamt durchwachsenen Jahres sei der strukturelle Investment Case weiterhin intakt. Die Akquisitionen und die zuletzt verzögerten Projekte würden auf die Rückkehr zu zweistelligem Wachstum hindeuten, während Nynomic mittelfristig vom zunehmenden Einsatz smarter und miniaturisierter Messtechnik sowie der Vernetzung in neuen Bereichen (Industrie 4.0/ IoT) nachhaltig profitieren sollte.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie trotz des auf 27,00 Euro (zuvor: 31,00 Euro) gesenkten Kursziels. (Analyse vom 15.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link