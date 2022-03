Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

37,40 EUR +1,91% (25.03.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

37,00 EUR +0,82% (25.03.2022, 17:36)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (27.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Das Wedeler Unternehmen habe mit den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 die zuvor bereits zweimal angehobenen Planvorgaben nochmals übertroffen. Ein Ende des Trends sei nicht in Sicht - im Gegenteil! Der weiter auf Rekordniveau liegende Auftragsbestand deute an, dass der Spezialist für berührungslose Messtechnik seinen dynamischen Wachstumskurs auch im laufenden Jahr fortsetzen werde.Die Orderbücher seien prall gefüllt: Der Auftragsbestand habe mit 73,5 Mio. Euro einen neuen Rekordwert erreicht. Trotz der großen Planungsunsicherheit infolge der angespannten geopolitischen Rahmenbedingungen würden die Vorstände Maik Müller und Fabian Peters für das laufende Geschäftsjahr von einem Umsatz i.H.v. 110 Mio. Euro sowie einer weiteren EBIT-Margenausweitung im Vergleich zum Vorjahr ausgehen. Die Planvorgaben für das laufende Jahr würden erneut recht konservativ erscheinen und dürften aus Sicht des "Aktionärs" spätestens nach dem zweiten Quartal dank einer besseren Visibilität überarbeitet werden.Dank der breiten Positionierung in wachstumsstarken Nischen der optischen Messtechnik dürften in den kommenden Monaten weitere lukrative Aufträge über den Ticker laufen. Die schon jetzt prall gefüllten Orderbücher würden in den kommenden Quartalen eine Fortsetzung der zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn erwarten lassen. Die Nynomic-Aktie dürfte begleitet von einem anhaltend positiven Newsflow ihren Aufwärtstrend daher wieder aufnehmen und erneut Kurs auf die 50-Euro-Marke nehmen. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link