Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (23.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Die Nynomic-Aktie nehme nach den vorläufigen Q3-Zahlen und der Prognoseerhöhung wie erwartet Kurs auf neue Rekordstände. Analysten hätten ihre Schätzungen für den Spezialisten für berührungslose Messtechnik angepasst. Auch hier habe es eine Erhöhung gegeben.Trotz der globalen Auswirkungen der Coronakrise habe Nynomic seine erfolgreiche Entwicklung im dritten Quartal fortsetzen und Umsatz und Gewinn deutlich steigern können. Die Jahresprognose sei erhöht worden. Jetzt würden sich die Analysten zu Wort melden.Warburg Research habe den fairen Wert von 28 auf 30 Euro erhöht. "Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds hat Nynomic eine starke und beständige Wachstumsdynamik gezeigt", so Robert-Jan van der Horst. Er habe daher sein Kursziel von 28 auf 30 Euro erhöht.Montega-Research habe das Kursziel bei 31 Euro bestätigt. "Die starken Q3-Zahlen und die Anhebung der Guidance untermauern unsere positive Sicht auf den Investment Case", so Analyst Pierre Gröning. "Der weiterhin hohe Auftragsbestand und die jüngsten Erfolgsmeldungen zu Großprojekten deuten indes darauf hin, dass die dynamische Entwicklung auch über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus Bestand haben dürfte.""Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link