Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (22.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Novo Nordisk-Aktie habe ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Neben einer Zulassungserweiterung für das Produkt Fiasp (In Europa dürfe es fortan auch bei Kindern, die älter als ein Jahr seien, zum Einsatz kommen.) sorge ein positiver Analystenkommentar von Goldman Sachs für Schwung. Doch die wichtigste Nachricht stehe bei Novo Nordisk im laufenden Jahr womöglich erst bevor. Man habe nämlich die Zulassungsanträge für den wohl größten Hoffnungsträger im Portfolio, die oral verfügbare Variante von Semaglutide, in den USA und Europa eingereicht. Im Idealfall könnte das Medikament in den USA noch im 3. Quartal 2019 zugelassen werden.Novo Nordisk überzeuge mit Fortschritten bei Marktzulassungen und der operativen Entwicklung. Im Rahmen der Zahlenvorlage zum 2. Quartal habe man die Gesamtjahresprognose nach oben angepasst. Das Gesamtpaket komme auch am Markt gut an. Investierte Anleger sollen beim Langfrist-Favoriten Novo Nordisk an Bord bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:47,46 EUR +1,58% (22.08.2019, 16:43)