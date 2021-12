Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S unter die Lupe.Die Papiere des dänischen Insulinspezialisten Novo Nordisk stünden am Freitag deutlich unter Druck. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, kämpfe es derzeit mit Lieferproblemen bei einem beliebten Produkt, das im Kampf gegen Fettleibigkeit zum Einsatz komme. Zwar sollten die Probleme keine Auswirkung auf die Prognosen haben, dennoch hätten sich die Anleger skeptisch gezeigt.Konkret habe Novo Nordisk bekannt gegeben, dass ein Vertragshersteller, der die Spritzen seines Injektionswerkzeugs für das Medikament Wegovy abfülle, vorübergehend eingestellt habe. Grund dafür seien Probleme mit den Richtlinien zur Qualitätssicherung der Produktionsabläufe und -umgebung gebe.Novo Nordisk sehe sich daher nicht in der Lage, die Nachfrage nach Wegovy-Pens im ersten Halbjahr 2022 in den USA zu decken. Das Medikament werde bei Jugendlichen im Kampf gegen Fettleibigkeit eingesetzt. Laut Studien würden Patienten, die Wegovy zusammen mit einer Ernährungsumstellung einsetzen und an Fettleibigkeit oder einer Folgeerkrankungen wie Diabetes 2 leiden verlieren, binnen etwas mehr als einem Jahres rund 17 bis 18 Prozent an Körpergewicht verlieren.An der Börse hätten sich die Anleger von der Nachricht wenig begeistert gezeigt: Die Novo Nordisk-ADRs seien am Freitag an der US-Börse um rund 7,5 Prozent auf 108,27 Dollar gefallen. Damit seien die Papiere unter die 50-Tage-Linie bei 109,29 Dollar zurückgefallen und hätten ein Verkaufssignal generiert. Weitere Kursrücksetzer seien damit wahrscheinlich, dürften jedoch gering ausfallen, da sich eine erste Auffangmarke bereits bei 102,38 Dollar befinde."Der Aktionär" habe bereits vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass die Luft nach oben dünner werde. Trotzdem bleibt die Novo Nordisk-Aktie langfristig weiter aussichtsreich, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". Die Papiere von Novo Nordisk befänden sich auch im Schlag-den-Buffett-Depot des "Aktionär". Seit der Aufnahme im Januar 2019 bei 42,51 Euro notiere das Papier trotz des jüngsten Rücksetzers noch immer rund 130 Prozent im Plus. (Analyse vom 17.12.2021)