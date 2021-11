Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

101,74 EUR +0,55% (18.11.2021, 15:23)



XETRA-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

101,74 EUR +0,36% (18.11.2021, 15:06)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (18.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Das Übernahme-Karussell im Biotech-Sektor bleibe in Schwung. Novo Nordisk greife nach der amerikanischen Biotech-Schmiede Dicerna und lege dafür einen einstelligen Milliarden-Dollar-Betrag auf den Tisch. Investierte Anleger beziehungsweise Leser des Börsendienstes "Ver10facher" könnten sich auf eine Prämie von satten 80 Prozent freuen.Im Konkreten biete Novo Nordisk 38,25 Dollar je Dicerna-Aktie (umgerechnet 33,72 Euro). Damit werde der RNAi-Spezialist mit 3,3 Milliarden Dollar bewertet. Die Vorstellung des Wertes im Ver10facher sei bereits Anfang Mai dieses Jahres zum Kurs von 23,85 Euro erfolgt. Im Anschluss habe die Aktie in den Rally-Modus geschaltet, doch gemischte Studiendaten hätten den Wert im Anschluss auf Talfahrt geschickt. Es sei wiederum ein Nachkauf zu Kursen um die 18,00 Euro erfolgt.Zugegeben: Die Kursentwicklung der letzten Wochen habe an den Nerven der Anleger gezehrt. Doch die Geduld werde nun belohnt. Erst vor wenigen Wochen habe der Ver10facher beim Dicerna-CEO Douglas M. Fambrough nachgefragt, ob das Unternehmen Übernahmeinteresse geweckt habe. "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen über mögliche Fusionen und Übernahmen. Wir konzentrieren uns darauf, unsere eigenen und Partnerprogramme voranzutreiben", sei der Firmenlenker der Frage ausgewichen. "Ich kann Ihnen sagen, wo Dicerna derzeit steht und Ihnen einige unserer jüngsten Fortschritte in unseren Kern- und Kooperationsprogrammen in der Pipeline vorstellen." (Analyse vom 18.11.2021)