Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

58,54 EUR +0,21% (02.07.2020, 14:45)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (02.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die B-Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF).Novo Nordisk habe die Übernahme des US-Unternehmens Corvidia Therapeutics (Forschung und Entwicklung sowie Vermarktung von Therapien zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen) zu 725 Mio. USD gemeldet. Die Transaktion solle über liquide Mittel (per 31.03.2020: 1,5 Mrd. USD) finanziert werden. Unter der Voraussetzung des Erreichens von Meilensteinen könne sich die Gesamtzahlung auf 2,1 Mrd. USD erhöhen. Novo Nordisk habe weder Angaben über die Finanzierung in diesem Fall noch darüber gemacht, wann der Deal abgeschlossen werden solle. Weder die Guidance für das währungsbereinigte EBIT (+1% bis +5% y/y) noch das laufende Aktienrückkaufprogramm (Januar 2020 bis Februar 2021; Volumen: bis zu 17 Mrd. DKK (Dänische Krone)) sollten von der Transaktion beeinträchtigt werden.Corvidia Therapeutics habe zwei Medikamentenkandidaten, wobei Novo Nordisk vor allem auf Ziltivekimab (aktuell in klinischer Phase II-Studie) abziele. Novo Nordisk beabsichtige mit der Übernahme, gemäß der Unternehmensstrategie bis 2025, die Präsenz bei chronischen Krankheiten auszubauen. Da die Schwerpunkte Diabetes und Fettleibigkeit (2019: 81% des operativen Ergebnisses) nach Ansicht des Analysten nach wie vor ein Klumpenrisiko für das Unternehmen darstellen würden, werte er die Übernahme grundsätzlich positiv. Da Ziltivekimab aber noch keine Phase III-Studie erfolgreich abgeschlossen habe, gehe das Unternehmen nach Erachten des Analysten auch ein Risiko ein.Bei unveränderten Prognosen und einem von uns erwarteten Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% lautet unser Votum für die Novo Nordisk B-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 466 DKK auf 451 DKK gesenkt. (Analyse vom 02.07.2020)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:58,49 EUR +0,50% (02.07.2020, 13:59)