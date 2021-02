Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (03.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Novo Nordisk habe das Corona-Jahr 2020 mit mehr Umsatz und Gewinn beendet. Allerdings sei das Wachstum durch die Pandemie ausgebremst worden, da weniger Patienten mit einer Behandlung begonnen hätten, habe das dänische Unternehmen am Mittwoch in Bagsvaerd mitgeteilt. "Wir sind sehr zufrieden mit unseren strategischen Fortschritten, die wir trotz der Herausforderungen durch Covid-19 erreicht haben", habe Konzernchef Lars Fruergaard Jørgensen laut Mitteilung gesagt.Die Erlöse des Insulinspezialisten seien 2020 um vier Prozent auf knapp 127 Milliarden Dänische Kronen (17,1 Milliarden Euro) gestiegen. Vor allem das Geschäft mit neueren Diabetes-Medikamenten sei gut gelaufen und habe für prozentual zweistellige Wachstumsraten gesorgt. Hingegen hätten Währungsschwankungen gebremst: Zu konstanten Wechselkursen habe das Umsatzplus konzernweit sieben Prozent betragen, damit habe Novo Nordisk die eigenen Ziele erfüllt.Unter dem Strich habe das Unternehmen rund 42 Milliarden Kronen verdient, das seien acht Prozent mehr gewesen als ein Jahr zuvor. Hiervon sollten auch die Anleger profitieren: Sie sollten eine auf 9,10 (Vorjahr: 8,35) Kronen angehobene Dividende erhalten.Für das neu angelaufenen Geschäftsjahr peile Novo Nordisk beim Umsatz währungsbereinigt einen Zuwachs zwischen fünf bis neun Prozent an. Der operative Gewinn solle unter Ausklammerung der Wechselkurseffekte zwischen vier und acht Prozent zulegen.Die Aktie von Novo Nordisk reagiere mit einem kräftigen Kursplus. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es am Mittwochvormittag knapp vier Prozent nach oben auf 61,22 Euro. Die Aktie befindet sich seit geraumer Zeit im "Schlag-den-Buffett-Depot" vom AKTIONÄR, die Position liegt rund 44 Prozent im Plus. Für den AKTIONÄR bleibt die Aktie von Novo Nordisk langfristig ein Top-Investment, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link