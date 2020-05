Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (06.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF).In einer Zeit, in der viele Unternehmen rund um den Globus wegen der Corona-Pandemie zum Teil dramatische Gewinnrückgänge oder gar Verluste ausweisen und reihenweise ihre Prognosen streichen würden, gebe es nur ganz wenige Unternehmen, auf die sich Anleger auch in Krisenzeiten verlassen könnten. Novo Nordisk gehöre dazu, wie der Konzern nun erneut eindrucksvoll unter Beweis stelle.Der Pharmariese Novo Nordisk habe starke Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. So seien die Umsätze um 16 Prozent auf 33,9 Milliarden Dänische Kronen (4,5 Milliarden Euro) geklettert. Analysten hätten im Vorfeld mit 31,5 Milliarden Kronen gerechnet. Auch der operative Gewinn habe mit 16,3 Milliarden Kronen die Markterwartungen von 14,2 Milliarden Kronen übertroffen.Wachstumstreiber im ersten Quartal seien vor allem die Diabetes-Mittel gewesen. So seien die Erlöse mit GLP-1-Medikamenten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40 Prozent geklettert. Besonders die neuere Arznei Ozempic habe dabei positiv hervorgestochen. Erst kürzlich habe Novo Nordisk zudem die Zulassung des Diabetes-Mittel Rybelsus in der EU erreicht, wodurch die Produktpalette weiter entwickelt werden könne.Der Diabetesspezialist habe zudem die Prognose bekräftigt, wonach für das laufende Jahr weiterhin mit einem leichten Wachstum bei Umsatz und Gewinn gerechnet werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Novo Nordisk.