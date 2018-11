Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (27.11.2018/ac/a/a)



Das operative Zahlenwerk (Umsatz, EBIT) für Q3 habe sich im Rahmen der Analysten-Erwartungen bewegt, das Nettoergebnis sei aber hinter seiner Prognose zurückgeblieben. Der freie Cashflow sei rückläufig gewesen, jedoch deutlich positiv. Den Ausblick für 2018 habe das Unternehmen teilweise angehoben (u.a. währungsbereinigter Umsatzanstieg, freier Cashflow). Ferner sei das Volumen des Aktienrückkaufprogramms ausgeweitet worden (um 1 Mrd. DKK (Dänische Krone)). Dem defensiven Charakter des Geschäftsmodells (unterdurchschnittliche Konjunkturreagibilität, Konjunktur-Frühindikatoren würden Abnahme der Wachstumsdynamik signalisieren) stehe der Preisdruck bei wichtigen Medikamenten gegenüber. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. EPS 2018e: 15,96 (alt: 15,97) DKK; EPS 2019e: 16,81 (alt: 16,58) DKK).Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die Novo Nordisk B-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 330,00 DKK. (Analyse vom 27.11.2018)