Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (14.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des dänischen Insulin-Spezialisten Novo Nordisk habe zuletzt im Zuge einer starken Aufholjagd einen Großteil der Verluste im Zuge der Corona-Krise wieder wettmachen können. Zuletzt hätten sich auch einige Analysten zu Wort gemeldet. Das Gros der Analysten habe dabei eine Kaufempfehlung gegeben. Auch die US-Bank J.P. Morgan habe zum Auftakt der laufenden Woche seine positive Einschätzung bestätigt.J.P. Morgan habe die Einstufung für Novo Nordisk vor den Quartalszahlen, die am 6. Mai veröffentlicht würden, auf "overweight" mit einem Kursziel von 460 DKK (Dänische Kronen) belassen. Seine Gewinnprognose (EPS) für das erste Jahresviertel des Insulinherstellers liege etwas über der Konsensschätzung, habe Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag veröffentlichten Studie geschrieben.Die britische Investmentbank Barclays habe die Einstufung für Novo Nordisk vor Kurzem ebenfalls auf "overweight" mit einem Kursziel von 475 DKK belassen. Die defensiven Tugenden des Sektors seien zuletzt wieder in den Vordergrund gerückt, habe Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag präsentierten Branchenstudie geschrieben. In einer Zeit ökonomischer Turbulenzen hätten sich Pharmakonzerne durch relativ robuste Gewinne ausgezeichnet. Sie seien in der Lage, Gewinne in verfügbares Barvermögen umzuwandeln, hätten starke Bilanzen, seien innovativ und böten vergleichsweise sichere Dividenden.Die Deutsche Bank habe die Einstufung für Novo Nordisk vor den Zahlen zum ersten Quartal auf "hold" mit einem Kursziel von 380 DKK belassen. Der Insulinhersteller dürfte einen starken Jahresstart hingelegt haben, habe Analyst Richard Parkes in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben."Der Aktionär" bleibt ebenfalls weiter zuversichtlich, was die Aktie von Novo Nordisk angeht. Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 14.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link