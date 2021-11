Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt nach den guten Q3-Zahlen und dem angehobenen Jahresausblick seine "halten"-Empfehlung für die Aktie von Novo Nordisk. Das neue Kursziel von DKK 725 (vorher: DKK 638) entspreche einer Prämie von im Mittel rund 75% bei KGV und EV/EBIT (jeweils 2023e) gegenüber der Peer Group. (Analyse vom 30.11.2021)



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (30.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der "Blockbuster" Ozempic habe im dritten Quartal bei den Erlösen um 64% auf DKK (Dänische Krone) 8,90 Mrd. (Konsens: DKK 8,20 Mrd.) zulegen können und werde bereits in 67 Ländern verkauft. Der Hoffnungsträger Rybelsus sei umsatzseitig gar um 195% auf DKK 1,34 Mrd. (Konsens: DKK 1,30 Mrd.) gewachsen und in 23 Ländern am Markt. Novo Nordisk habe in den letzten zwölf Monaten seinen weltweiten Marktanteil im Bereich Diabetes von 29,2% auf 29,9% verbessert, bis 2025 möchten die Dänen einen weltweiten Marktanteil von mehr als einem Drittel auf sich vereinen.Der Bereich "Obesity Care" (Medikamente gegen Fettleibigkeit) habe sich im dritten Quartal mit einem Umsatzwachstum von 79,2% auf DKK 2,40 Mrd. ganz ausgezeichnet entwickelt (Konsens: DKK 2,23 Mrd.). Novo Nordisk habe nun einen wertmäßigen Marktanteil von 85,4% auf dem Markt für verschreibungspflichtige Adipositas-Medikamente in Nordamerika. Wegovy sei erst im Juni 2021 am US-Markt eingeführt worden. Die ersten Rückmeldungen von Patienten und Verschreibern seien ermutigend. Die anfängliche Nachfrage habe das Angebot an Wegovy überstiegen, sodass es vorübergehend zu Verzögerungen bei der Ausstellung von Rezepten kommen könne. Novo Nordisk erhöhe schrittweise das Angebot und gehe davon aus, dass die Nachfrage Anfang 2022 gedeckt werden könne.Novo Nordisk habe im dritten Quartal 2021 abermals die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Im Berichtsquartal habe der Insulinspezialist einen Umsatzanstieg von 15,2% auf DKK 35,62 Mrd. verzeichnet (Konsens: DKK 34,63 Mrd.). Der operative Gewinn habe sich um 19,1% auf DKK 15,25 Mrd. erhöht (Konsens: DKK 14,53 Mrd.). Der Nettogewinn habe sich um 17,7% auf DKK 12,12 Mrd. erhöht und damit ebenfalls über den Markterwartungen von DKK 11,48 Mrd. gelegen.Das Management habe bereits anlässlich des Q3-Preannouncements Ende Oktober seinen Ausblick das dritte Quartal in Folge angehoben, demgemäß das Umsatzwachstum (zu konstanten Wechselkursen) nun im Bereich von 12% bis 15% (zuvor 10% bis 13%) erwartet werde. Das Wachstum des Betriebsergebnisses werde nun ebenfalls im Bereich von 12% bis 15% erwartet (vorher 9% bis 12%). Novo Nordisk habe außerdem seine Prognose für den freien Cashflow auf DKK 44 Mrd. bis DKK 49 Mrd. nach oben genommen (zuvor DKK 39 Mrd. bis DKK 44 Mrd.).Bei den von den Vereinten Nationen entwickelten Sustainable Development Goals (SDGs) setze Novo Nordisk stark auf das Ziel Nummer Drei "Gesundheit". Das Unternehmen möchte insbesondere Patienten mit Diabetes helfen. Die Krankheit sei auf globaler Ebene unverändert stark auf dem Vormarsch. Jeder elfte Erwachsene weltweit sei Diabetiker. Immer mehr Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika nähmen sich ungesunde Essgewohnheiten der westlichen Welt zum Vorbild, weshalb dort inzwischen ebenfalls vermehrt Übergewicht und Zuckerkrankheiten auftreten würden.Novo Nordisk habe kürzlich angekündigt, dass es für USD 3,3 Mrd. Dicerna übernehmen werde. Novo Nordisk und Dicerna hätten 2019 eine Kooperationsvereinbarung im Wert von bis zu USD 675,5 Mio. unterzeichnet, um mehrere RNA-Interferenz (zielgerichtete Abschaltung von Genen) Kandidaten für Krankheiten wie nicht-alkoholische Fettleber und Typ-2-Diabetes zu finden. Novo habe nun beschlossen, dass es besser sei, die Plattform intern zu haben. Auch wenn die Übernahme laut Novo Nordisk nächstes Jahr einen negativen Beitrag von 3% beim Betriebsergebnis erwarte, so erhalte das Unternehmen Zugang zu einer vielversprechenden langfristigen Produkt- bzw. Forschungs-Pipeline. Der erste Produktkandidat im Rahmen der bestehenden Partnerschaft werde voraussichtlich 2022 in die klinische Phase kommen.Auch wenn die Analysten der RBI Novo Nordisk hervorragend in seinem Markt positioniert sähen, sei nach den massiven Kursanstiegen der Aktie in den letzten Monaten das Bewertungsniveau im Vergleich zur Peer-Group höher als noch vor drei Monaten. Dies könne zwar teilweise mit der guten Geschäftsentwicklung begründet werden, bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von knapp 35 für das laufende Jahr sähen die Analysten der RBI jedoch kurzfristig keine Kurskatalysatoren für die Aktie, zudem liege die Bewertungsprämie der Aktie weit oberhalb des 5-Jahres-Durchschnitts.Novo Nordisk habe letzte Woche die erwarteten Auswirkungen der volumenbasierten Beschaffung (VBP; volume based procurement) in China auf das Insulingeschäft bekannt gegeben und die geschätzten Auswirkungen auf 3% des gesamten Umsatzwachstums beziffert. Möglicherweise könnten auch in den USA vergleichbare Maßnahmen folgen.Novo Nordisk habe mit seinen soliden Q3-Ergebnissen abermals die Erwartungen des Marktes schlagen können, auch den Ausblick habe das Management einmal mehr nach oben angepasst. Novo Nordisk stellt für uns nach wie vor ein Qualitätsunternehmen im europäischen Pharmasektor dar, mit einer guten Positionierung in mehreren Wachstumsbereichen, so die Analysten der RBI. Die wenngleich beeindruckende Performance der letzten Monate habe die Bewertung der Aktie nochmals weiter nach oben getrieben. Der Markt projiziere sehr viel Wachstum mit seinem relativ neuen Medikament Wegovy in die Zukunft, nach Ansicht der Analysten der RBI bereits möglicherweise zu viel. Die Analysten der RBI würden die im Sektorvergleich sehr ambitionierte Bewertung für das wachstumsträchtige und chancenreiche Geschäftsmodell und die Ausrichtung des Konzerns gerade noch als angemessen erachten, wenngleich Novo Nordisk ein deutlich höheres durchschnittliches jährliches Umsatz- und Gewinnwachstum (CAGR 2020-2023e) von 10,5% bzw. 14,0% vs. 7,0% und 6,7% seiner Vergleichsgruppe aufweise.