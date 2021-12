Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Wegen Lieferschwierigkeiten bei seinem Hoffnungsträger Wegovy seien die Aktien des Insulinherstellers Novo Nordisk am Montag zeitweise um mehr als 16 Prozent eingebrochen. Zuletzt hätten sie noch knapp zehn Prozent auf 688,50 Dänische Kronen eingebüßt - am Freitag hätten sie mit 773,70 Kronen noch ein Rekordhoch markiert. Auf Jahressicht stehe aktuell aber immer noch ein dickes Kursplus von rund 61 Prozent zu Buche.Wegen Problemen bei einem Zulieferer könnten die Dänen eigenen Angaben zufolge voraussichtlich die Nachfrage nach dem wichtigen Medikament zur Gewichtsreduktion im ersten Halbjahr 2022 nicht decken. Der bisherige Jahresausblick für 2021 bleibe laut Unternehmen davon aber unberührt.Die Analysten der US-Banken J.P. Morgan und Citigroup sowie der Deutschen Bank hätten daraufhin ihre Kaufempfehlungen für die Novo Nordisk-Aktiege strichen. J.P. Morgan-Analyst Richard Vosser habe seine Umsatzschätzungen für Wegovy für die kommenden Jahre teils deutlich gekürzt und rechne auch mit sinkenden Konsensprognosen. Er befürchte, dass die derzeitigen Probleme die Nachfrage beeinträchtigen und den Vorsprung auf die Konkurrenz schrumpfen lassen könnten.Die US-Bank Citigroup habe Novo Nordisk von "buy" auf "neutral" abgestuft, aber das Kursziel auf 780 Dänische Kronen belassen. Analyst Peter Verdult habe in einer am Montag vorliegenden Studie darauf verwiesen, dass Produktionsprobleme die Markteinführung des Blockbuster-Diätmedikaments Wegovy in den USA "erheblich beeinträchtigen" würden. Dies sei "schmerzhaft", so Verdult.Anleger ziehen zur Absicherung der Gewinne - noch immer gut 188 Prozent seit der Empfehlung des "Aktionär" - auf 74 Euro nach, so Marion Schlegel. (Analyse vom 20.12.2021)Mit Material von dpa-AFX