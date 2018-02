Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (22.02.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Paukenschlag bei dem Insulinhersteller: Eine erste Phase-3-Studie zum oral verfügbarem Semaglutide habe positive Ergebnisse erzielt. Damit mache Novo Nordisk einen ersten Schritt in Richtung einer neuen Ära von Insulin-Präparaten machen. Investoren würden die ersten vielversprechenden Daten mit einem satten Kursanstieg von knapp vier Prozent honorieren. Der Druck auf die Konkurrenz in Form von Eli Lilly und Sanofi wachse somit gewaltig.Angesichts der vielversprechenden Meldung zur oralen Semaglutide-Variante bestätigt Michel Doepke von "Der Aktionär" seine Kaufempfehlung für die Novo Nordisk-Aktie. Engagierte Anleger sollten keine Papiere aus der Hand zu geben. (Analyse vom 22.02.2018)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:43,58 EUR +3,38% (22.02.2018, 15:34)