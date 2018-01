Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 290,00 Neutral J.P. Morgan Richard Vosser 26.01.2018 300,00 Hold Berenberg Bank Alistair Campbell 22.01.2018 450,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 19.01.2018 365,00 Buy Deutsche Bank Tim Race 17.01.2018 355,00 Hold Jefferies & Company Jeffrey Holford 16.01.2018 320,00 Market-perform Bernstein Research Wimal Kapadia 16.01.2018 - Buy UBS Michael Leuchten 15.01.2018 350,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 09.01.2018 - Verkaufen DZ BANK - 15.12.2017 200,00 Reduce HSBC Stephen McGarry 07.12.2017 363,00 Overweight Morgan Stanley Thibault Boutherin 06.12.2017 380,00 Buy Merrill Lynch Sachin Jain 06.12.2017 240,00 Underweight Barclays Capital Emmanuel Papadakis 15.11.2017 310,00 Hold S&P Capital Siti Salikin 03.11.2017 212,00 Sell Société Générale Florent Cespedes 02.11.2017

Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

45,975 EUR -1,10% (30.01.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

45,65 EUR -1,59% (30.01.2018, 22:00)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 41.700 Menschen in 77 Ländern. Seine Produkte werden in 165 Ländern vertrieben. (31.01.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Novo Nordisk-Aktie (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 450,00 DKK (Dänische Krone) oder 200 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S wird am 1. Februar die Zahlen des vierten Quartals 2017 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Analyst Keyur Parekh hat die nach wie vor mit "buy" bewertete Aktie des Insulinherstellers Novo Nordisk auf die "Conviction Buy List" gesetzt mit einem von 345 auf 450 DKK erhöhten Kursziel. Nach einer relativ langsamen Wachstumsperiode von 2016 bis 2018 sollte der Pharmakonzern anschließend vor einer neuen Phase mit hohen Umsatz-und Gewinnsteigerungen stehen, schrieb Parekh in einer Studie vom 18. Januar. Die GLP-1-Konzessionen erwiesen sich als Treiber.Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 295 auf 300 DKK erhöht und die "hold"-Einstufung belassen. Vor der Bekanntgabe der Zahlen zum vierten Quartal habe er kleine Änderungen an seinem Bewertungsmodell für den Insulinhersteller vorgenommen, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer Studie vom 22. Januar. Die Anpassungen reflektierten unter anderem die jüngsten Währungsentwicklungen. Die anstehenden Daten zur "Pioneer"-Studie dürften die Papiere wohl stützen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?