Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 335,00 Hold Jefferies & Company Ian Hilliker 26.02.2018 290,00 Neutral J.P. Morgan Richard Vosser 23.02.2018 - Buy Deutsche Bank Tim Race 23.02.2018 435,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 22.02.2018 273,00 Hold Kepler Cheuvreux David Evans 20.02.2018 350,00 Buy UBS Michael Leuchten 19.02.2018 280,00 Hold Berenberg Bank Alistair Campbell 14.02.2018 330,00 Hold S&P Capital Ahmad Halim 06.02.2018 330,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 02.02.2018



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

41,03 EUR -0,91% (02.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

41,063 EUR +0,25% (02.03.2018, 22:25)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 41.700 Menschen in 77 Ländern. Seine Produkte werden in 165 Ländern vertrieben. (05.03.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Novo Nordisk-Aktie (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 435,00 DKK (Dänische Krone) oder 273 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S hat am 1. Februar die Zahlen des vierten Quartals 2017 bekannt gegeben.Im vergangenen Jahr konnten die Dänen trotz guter Geschäfte mit neuen Hoffnungsträgern wie dem Insulin Tresiba und dem Diabetesmittel Victoza lediglich stabile Umsätze und ein operatives Ergebnis knapp über dem Vorjahr vorweisen. Für das neue Jahr 2018 hat sich Novo Nordisk zwar etwas höhere Ziele gesetzt, die US-Dollar-Schwäche im Vergleich zur dänischen Währung dürfte dem Konzern das Geschäft aber vermiesen. So rechnet Novo Nordisk letztlich mit einem Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis.Bereits im vergangenen Jahr belastete der schwache US-Dollar die Ergebnisse. Die Erlöse stagnierten bei 112 Milliarden Dänischen Kronen (ca. 15,04 Mrd. Euro), und das operative Ergebnis legte um 1 Prozent auf 49 Milliarden Kronen zu. Die Aktionäre sollen für 2017 als Dividende 7,85 Kronen je Aktie erhalten - inklusive der Sonderausschüttung von August sind das 3 Prozent mehr als im Vorjahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat den Titel mit einem Kursziel von 435 DKK auf der "Conviction Buy List" belassen. Die beeindruckenden klinischen Phase-III-Daten für die orale Verabreichung des Diabetes-Medikamentenkandidaten Semaglutide ließen auch für weitere im Jahresverlauf anstehende Phase-III-Studien gute Ergebnisse erwarten, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am 22. Februar vorliegenden Studie."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich für Novo Nordisk. Der Pharmatitel befinde sich nach ersten Daten zu einer oral verfügbaren Semaglutide-Variante wieder im Aufwind und hole die Kursverluste nach den etwas schwächeren Quartalen Stück für Stück wieder auf. Könne der Insulinhersteller die oral verfügbare Variante von Semaglutide zur Marktreife führen, dürfte das langfristige Wachstum gesichert sein. In den kommenden Wochen sollte die Novo Nordisk-Aktie, begleitet von einem positiven Newsflow, das 52-Wochen-Hoch wieder in Angriff nehmen. Langfristig agierende Anleger sollten die aktuellen Kurse zum Einstieg in die Novo Nordisk-Aktie nutzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: