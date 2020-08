Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 425,00 Equal-weight Morgan Stanley Mark Purcell 03.08.2020 425,00 Neutral UBS AG Michael Leuchten 20.07.2020 475,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 16.07.2020 330,00 Underperform Jefferies & Company Peter Welford 16.07.2020 451,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 02.07.2020 430,00 Neutral Oddo BHF - 22.06.2020 480,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 19.06.2020 485,00 Overweight Barclays Capital Emmanuel Papadakis 07.05.2020 470,00 Outperform Credit Suisse Trung Huynh 07.05.2020 370,00 Sell Société Générale Florent Cespedes 07.05.2020

Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

55,26 EUR -1,83% (04.08.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

55,07 EUR -1,22% (04.08.2020, 21:37)



NASDAQ OMX Copenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

410,25 DKK -4,35% (04.08.2020, 21:42)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (05.08.2020/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 485,00 DKK (Dänische Krone) oder 330,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S wird am 6. August die Zahlen zum 2. Quartal 2020 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Papier vor dem Start europäischer Pharmahersteller in die Berichtssaison mit einem Kursziel von 475 DKK auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Verwerfungen durch Covid-19 dürften im 2. Quartal stärker zutage getreten sein als es im ersten der Fall gewesen sei, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am 16. Juli vorliegenden Branchenstudie. Beim Arzneimittelhersteller Novo, der am 6. August berichten wolle, rechne Keyur Parekh mit einem zweiten Quartal ohne besondere Höhepunkte. Die Jahresziele dürften bestätigt werden.Das Analysehaus Jefferies hingegen hat für Novo Nordisk das Kursziel von 330 DKK in Aussicht gestellt und die Einstufung auf "underperform" belassen. Der Anlegerfokus bei den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Pharmakonzerne dürfte vor allem auf deren Ausblicken liegen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am 16. Juli vorliegenden Branchenstudie. Welfords Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) lägen allesamt unter den Konsensschätzungen. Die Aktie des Insulinherstellers sei sein am wenigsten bevorzugter Sektorwert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: