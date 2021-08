NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (26.08.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Novavax schießt den Vogel ab! AktienanalyseWer Anfang 2020 - also noch vor Covid-19 - bei BioNTech und Moderna eingestiegen war, konnte sich in der Spitze über Kursgewinne von 1.270 bzw. 1.750 Prozent freuen. Den Vogel schoss aber Novavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit Jahresbeginn 2020 sei der Titel in der Spitze um mehr als 8.200 Prozent nach oben gestürmt. Für einen großen Schub habe die US-Regierung im vergangenen Jahr mit der Ankündigung gesorgt, das Coronavirus-Impfstoffprojekt der US-Biotechfirma mit 1,6 Mrd. Dollar zu unterstützen. Der Zuschuss sei der größte innerhalb des Projekts "Operation Warp Speed" von Ex-US-Präsident Donald Trump gewesen, mit dem die Suche nach einem Impfstoff und nach Medikamenten gegen das Coronavirus beschleunigt werden solle. Novavax sei auch von der internationalen Impfinitiative CEPI sowie dem US-Verteidigungsministerium finanziell unterstützt worden.Anders als die auf der mRNA-Technologie beruhenden Impfstoffe von BioNTech und Moderna sei das Novavax-Produkt ein so genannter proteinbasierter Impfstoff. Eigentlich habe Novavax bis Januar dieses Jahres 100 Mio. Impfstoffdosen liefern wollen. Als sich jedoch herausgestellt habe, dass die ehrgeizigen Pläne zeitlich nicht zu schaffen gewesen seien, sei die Kursrally ins Stocken gekommen. Kürzlich habe Novavax die Pläne zur Einreichung eines Zulassungsantrags in den USA vom dritten ins vierte Quartal verschoben. Zwar sprechen die guten Wirksamkeitsdaten des Novavax-Vakzins für eine Zulassung, dennoch sollten Anleger nicht volles Risiko gehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2021)Börsenplätze Novavax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:203,90 EUR +0,84% (26.08.2021, 11:02)