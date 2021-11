NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (18.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Mit Novavax stehe ein neuer Impfstoffanbieter in den Startlöchern. Der US-Pharmakonzern habe für seinen Corona-Totimpfstoff eine Marktzulassung in der EU beantragt. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA habe bereits mit der Prüfung begonnen. Eine Entscheidung werde voraussichtlich in einigen Wochen bekanntgeben, doch eine Zulassung sei recht wahrscheinlich. Die Novavax-Aktie reagiere auf die Nachricht mit deutlichen Kursgewinnen. Die Bewertung des Unternehmens sei aber mit 13 Mrd. Euro mittlerweile etwas zu hoch, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.11.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Novavax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:169,40 EUR +4,21% (18.11.2021, 15:13)