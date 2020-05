Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

46,895 EUR +6,86% (27.05.2020, 08:55)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

48,17 USD +4,47% (26.05.2020, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (27.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dr. Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Freundliche Märkte seien die ideale Grundlage zum Anlegen gemäß systematischer Trendfolge. Die Topempfehlung des entsprechenden Tech-Börsenbriefs TSI USA habe so binnen vier Wochen 150 Prozent Kurszuwachs erzielt.Das laufende Jahr habe eines klar gemacht: In großen Umwälzungsphasen gebe es viele große Verlierer, ganze Branchen stünden durch das Coronavirus auf der Kippe. Auf der anderen Seite würden sich Anlegern momentan selten große Chancen in Sektoren mit besonders zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen bieten. Solche versuche das Trendstärke-Verfahren im Nasdaq-Börsenbrief TSI USA zu identifizieren.Der amerikanische Impfstoffentwickler Novavax, befinde sich in dessen Ranking-System seit Anfang April auf Platz 1. Seither avancierte der US-Titel zum absoluten Highflyer der Stunde, so Dr. Dennis Riedl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2020)Börsenplätze Novavax-Aktie: