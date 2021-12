Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

139,52 EUR +1,34% (29.12.2021, 08:40)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

155,84 USD -1,24% (28.12.2021, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (29.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des US-Impfstoff-Entwicklers Novavax könne nach wie vor den positiven Newsflow der letzten Wochen nicht in nachhaltig steigende Notierungen ummünzen. Selbst die Zulassung für den Corona-Impfstoff in Indien, dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt, habe auf Schlusskursbasis am Dienstag für ausbleibende Kursgewinne gesorgt.Novavax und der Fertigungspartner, das Serum Institute of India, hätten am Dienstag die Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs Covovax in Indien bekannt gegeben. Die Unternehmen würden davon ausgehen, dass der Impfstoff aufgrund der guten Lagerbedingungen (zwei bis acht Grad Celsius) über die bestehende Lieferkette transportiert und aufbewahrt werden könne. Das könnte den Zugang zum Vakzin in abgelegenen Gebieten verbessern.Bislang seien in Indien unter anderem der lokal hergestellte AstraZeneca -Impfstoff Covishield sowie Covaxin, Sputnik V, Moderna und Johnson & Johnson zugelassen. Das Land sei als Apotheke der Welt bekannt und stelle generell einen Großteil der Impfstoffe weltweit her - besonders für ärmere Länder.Indien habe erst kürzlich grünes Licht für Booster-Shots für ältere Menschen sowie Impfungen für Kinder gegeben. Die Corona-Zahlen im Land seien nach wie vor tief. Viele Menschen hätten wegen der durchgemachten Krankheit oder der Impfung eine gewisse Immunität.Mit Indien könne Novavax die nächste Zulassung für den proteinbasierten Corona-Impfstoff Covovax verbuchen. Bis zum Jahresende könnte zudem noch die Einreichung des Zulassungsantrags in den USA erfolgen. Die Novavax-Aktie eignet sich weiter nur für spekulativ ausgerichtete Anleger mit einem starken Nervenkostüm, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 110,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 29.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: