NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

141,55 USD +4,86% (27.10.2021, 22:15)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (28.10.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Novavax: Spekulationen über Produktionsprobleme - AktienanalyseRückschlag für den Impfstoffhersteller Novavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX): Angeblich hat das Unternehmen Probleme bei der Fertigung, was die Markteinführung des Covid-19-Impfstoff-Kandidaten der Amerikaner unabhängig von der Entscheidung der Zulassungsbehörden weiter verzögern würde, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie das Online-Portal "Politico" nämlich berichtet habe, würden Produktionsprobleme Milliarden von Dosen gefährden. Dies dürfte insbesondere die Impfstoff-Kampagne des internationalen Konsortiums Covax gefährden, die ärmere Länder mit erschwinglichen Impfstoffen versorgen wolle. Novavax sollte hierfür mehr als zwei Mrd. Dosen bis Ende 2022 liefern. Novavax habe inzwischen auf den "Politico"-Artikel reagiert und sein "fortlaufendes Engagement für die strengen Produktions- und Herstellungsstandards" für seinen Corona-Impfstoff unterstrichen. Daher sehe das Management der Zulassung und Markteinführung weiterhin mit großer Zuversicht entgegen.Spekulationen über Produktionsprobleme haben die Aktie des Impfstoffherstellers einbrechen lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 42/2021)Börsenplätze Novavax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:125,68 EUR +2,92% (28.10.2021, 11:39)