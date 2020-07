Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

124,52 EUR -1,72% (23.07.2020, 08:31)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

146,45 USD +4,09% (22.07.2020, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Nasdaq-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (23.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Unter den Corona-Impfstoffentwicklern würden sich derzeit die Ereignisse überschlagen. Nachdem Moderna, BioNTech, die Oxford University und Co erste vielversprechende Daten vorgelegt hätten, würden Anleger nun auf weitere Details zum laufenden Programm von Novavax warten. Ein Analystenkommentar sorgt für frischen Optimismus.Wie Benzinga berichte, habe die Präsentation von Novavax zum Coronavirus-Impfstoff mit dem Codenamen NVX-CoV2373 auf dem virtuellen Kongress der International Society for Vaccines am Dienstag das Vertrauen von Cantor Fitzgerald gestärkt. Analyst Charles Duncan habe daraufhin das Rating "overweight" mit einem Kursziel von 148 USD bestätigt. Die Novavax-Aktie habe sich dem Kursziel von Duncan mittlerweile wieder angenähert. Nicht mehr viel fehle bis zum vor Kurzem markierten Jahreshoch bei 151,20 USD.Die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff versetze die Anleger bei Novavax seit Monaten in Ekstase. Klar sei: Die weitere Entwicklung hänge massiv von der Corona-Impfstoff-Entwicklung ab. "Der Aktionär" habe die Novavax-Aktie rechtzeitig zum Kurs von 6,55 Euro vorgestellt, seitdem sei ein Kursplus von gut 1.800% angelaufen. Auf dem Weg dahin sei zu Teilgewinnmitnahmen geraten worden. Sicherlich nicht das perfekte Timing, dennoch sollten sich Anleger nun von weiteren Anteilen trennen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2020)Börsenplätze Novavax-Aktie: