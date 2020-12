Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (28.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Nachdem sich der Start der Phase-3-Studie für den Corona-Impfstoff von Novavax verzögert habe, sei nun der Startschuss erfolgt. Am Montag sei in den USA und Mexiko die Doppelblind-Studie mit über 30.000 Teilnehmern gestartet.Novavax habe ursprünglich mit dem Start der Phase-3-Studie Ende November gerechnet. Die US-Gesellschaft habe nach eigenen Angaben durch das Impfprogramm der US-Regierung 1,6 Mrd. USD erhalten, um die Bereitstellung eines sicheren und wirksamen Vakzins zu beschleunigen. Die EU-Kommission habe bereits Sondierungsgespräche mit Novavax über die Lieferung von bis zu 200 Mio. Dosen geführt. Damit könnte im Falle einer erfolgreichen Phase 3 und Zulassung das Impfstoff-Portfolio der EU nochmals erweitert werden."Der Aktionär" habe die Novavax-Aktie im Januar dieses Jahres bei 6,55 Euro zum Kauf empfohlen. Im Zuge der großen Korrekturbewegung im Sommer sei das Papier aber bei 87 Euro mit einem Gewinn von mehr als 1.000% ausgestoppt worden. "Der Aktionär" setze weiter auf BioNTech und Moderna. Hier sollten Anleger die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2020)Börsenplätze Novavax-Aktie: