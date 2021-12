Börsenplätze Novavax-Aktie:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Der Impfstoff-Entwickler habe von der europäischen Arzneimittelagentur (EMA) die Empfehlung einer bedingten Zulassung für den proteinbasierten Corona-Impfstoff Nuvaxovid (NVX-CoV2373) erhalten. Bereits im Vorfeld der Entscheidung sei die Novavax-Aktie im Tagesverlauf gestiegen. Mit dem grünen Licht gehe es für den US-Titel merklich nach oben, aktuell belaufe sich das Kursplus auf zwölf Prozent.Nuvaxovid sei damit der fünfte Corona-Impfstoff, der grünes Licht von der EMA erhalten habe. Anders als die bisherigen mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech/Pfizer sowie die Vektor-Vakzine von AstraZeneca und Johnson & Johnson handle es sich bei dem Präparat von Novavax um einen proteinbasierten Impfstoff gegen Covid-19.Die bedingte Zulassung spreche die Behörde hierbei für Menschen ab 18 Jahren aus. Die positive Entscheidung basiere auf Studien, an denen 45.000 Personen teilgenommen hätten, so die EMA. Die erste Studie, die in Mexiko und den USA durchgeführt worden sei, habe eine Verringerung der Zahl der symptomatischen Corona-Fälle sieben Tage nach der zweiten Dosis Novaxovid um 90,4 Prozent im Vergleich zur Placebo-Gruppe ergeben.Die Novavax-Aktie bleibt allerdings ganz klar spekulativ, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 110,00 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 20.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link