Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

181,76 EUR +64,19% (29.01.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

220,94 USD +64,87% (29.01.2021, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Nasdaq-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (30.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Eine relativ niedrig vermeldete Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J) habe am Freitag die Aktien von anderen Entwicklern von mRNA-Vakzinen ausschlagen lassen und der Novavax-Aktie zu einem weiteren Kursschub verholfen.Mit Novavax habe ein weiterer Impfstoff-Entwickler letzte Woche viel bessere vorläufige Ergebnisse bekanntgegeben: Eine Wirksamkeit des proteinbasierten Mittels von rund 90% habe hier die Aktie im US-Handel massiv nach oben getrieben. Die Impfstoff-Nachrichten von J&J hätten für weitere Kursgewinne gesorgt. Am Ende sei ein Kursplus von satten 65% auf der Kurstafel gestanden.Impfstoff-Aktien seien nichts für schwache Nerven. Dennoch hätten Investoren mit etwas Mut dem Papier von Novavax massive Kursgewinne einfahren können. Anleger sollten bei Novavax aber nicht in die Fahnenstange hineinkaufen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link