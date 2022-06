Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Novavax.



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (08.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Erfolg für das US-Biotech-Unternehmen Novavax: Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA habe eine Notfallzulassung für den Coronavirus-Impfstoff Novavax empfohlen. Dafür hätten sich die Mitglieder des Gremiums am Dienstag nach stundenlanger Diskussion einstimmig ausgesprochen. Die Aktie von Novavax habe nachbörslich mit einem Kurssprung reagiert.Das Abstimmungsergebnis sei für die FDA nicht bindend, meist folge die Behörde aber der Einschätzung der Berater. Auch die Arzneimittelbehörde CDC müsse sich dem noch anschließen. Eine Notfallzulassung für das Präparat könnte dann in den kommenden Tagen erfolgen.Der Impfstoff, von dem zwei Dosen notwendig seien, sei in Deutschland bereits seit Ende Februar verfügbar. Er basiere auf einem klassischeren Verfahren als die mRNA-Impfstoffe von BioNTech /Pfizer und Moderna, weswegen er als mögliche Alternative für Menschen angesehen werde, die diese skeptisch sehen würden.In den USA seien bisher drei Impfstoffe zugelassen: Die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna sowie der Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson. Die Verwendung von letzterem sei zuletzt allerdings aufgrund des möglichen Thrombose-Risikos eingeschränkt worden.Zuletzt habe jedoch auch der Impfstoff von Novavax in der Kritik gestanden. US-Behörden hätten in einer Vorabanalyse Bedenken über unerwünschte Nebenwirkungen geäußert. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe sich besorgt wegen des möglichen Risikos einer Herzmuskelentzündung beim Corona-Impfstoff Novavax gezeigt. "Die Identifizierung mehrerer Fälle, die möglicherweise mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden", gebe "Anlass zur Sorge", habe die FDA am vergangenen Freitag erklärt.Die Novavax-Aktie eignet sich allerdings nur für sehr risikobereite Anleger, so Marion Schlegel. "Der Aktionär" favorisiert im Sektor - insbesondere aufgrund der großen Chancen über Corona hinaus - die Aktie von BioNTech. Anleger, die kein Einzelinvestment wagen möchten, lägen beim Impfstoff-Aktien-Index des "Aktionär" richtig. (Analyse vom 08.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: