Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (10.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Biotech-Gesellschaft Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Novavax habe am Freitag spannende Neuigkeiten verkündet. Laut einer Unternehmensmitteilung habe die Takeda Pharmaceutical Company Limited ( ISIN JP3463000004 WKN 853849 ), ein Vertriebspartner für den Novavax-Impfstoff mit Sitz in Japan, einen Deal mit der dortigen Regierung über die Lieferung von 150 Millionen Impfdosen eingetütet. Allerdings sorge ein Detail der Vereinbarung für Unmut bei den Anlegern.Wie Novavax bekannt gegeben habe, folge der Deal auf einen kürzlichen Bericht des japanischen Gesundheitsministeriums über seine laufenden Ambitionen, genügend Covid-19-Impfstoff für die Bevölkerung zu beschaffen.Novavax-Ceo Stanley C. Erck Novavax: "Diese Vereinbarung zeigt das Vertrauen in und die anhaltende weltweite Nachfrage nach NVX-CoV2373 als eine wichtige zusätzliche Option zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie".Der Haken: Laut der Pressemitteilung werde der Vertrieb des Novavax-Impfstoffs in Japan durch den Vertriebspartner Takeda aller Voraussicht nach erst Anfang 2022 starten. Zuvor habe Novoavax seine Pläne für eine US-Zulassung des Impfstoffs bereits im August vom dritten ins vierte Quartal 2020 verschoben und plane derzeit den Antrag in den nächsten Monaten bei der zuständigen US-Behörde einzureichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte. NASDAQ habe die Novavax-Aktie am Freitag zeitweise um 4,8 Prozent auf 246,16 Dollar nachgegeben. Damit würden sich die Papiere nun wieder der psychologisch wichtigen Marke von 225 Dollar nähren. Falle der Kurs darunter, gelte es, die 50-Tage-Linie bei 217,86 Dollar zu verteidigen.Die Marktteilnehmer würden bereits sehnsüchtig auf die Zulassung des Impfstoffs in den USA warten. Dass der Impfstoff erst 2022 in Japan vertrieben werden solle, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die US-Zulassung ebenfalls erst gegen Ende des vierten Quartals erfolgen könnte. Insofern ist die Reaktion der Anleger wenig überraschend, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.