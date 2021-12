Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.



Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

155,26 EUR +5,32% (13.12.2021, 16:21)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

176,66 USD +6,06% (13.12.2021, 16:06)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (13.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund um den Globus strebe Novavax nach weiteren Zulassungen für den Covid-19-Impfstoff NVX-CoV2373. Zusammen mit dem Serum Institute of India habe bereits in Indonesien und auf den Philippinen die Vertriebsgenehmigung erreicht werden können. Nun wolle Novavax in einem weiteren, kleineren Land die Zulassung erlangen.Wie der Impfstoff-Entwickler am Montag bekannt gegeben habe, sei ein Zulassungsantrag für die Notfallverwendung des Corona-Impfstoffes bei der zuständigen Behörde in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eingereicht worden.Novavax warte in mehreren Ländern auf grünes Licht für den entwickelten Corona-Impfstoff NVX-CoV2373. So habe das US-Biotech-Unternehmen bereits den Antrag auf Zulassung in Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada, der Europäischen Union, Singapur und bei der WHO gestellt. Auch in den USA solle dieser Schritt in Kürze erfolgen.Der proteinbasierte Corona-Impfstoff von Novavax könnte für eine Belebung der weltweiten Impfkampagnen sorgen, wenn weitere Behörden dem Vakzin eine Zulassung erteilen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: