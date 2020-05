NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

39,82 EUR +62,53% (13.05.2020, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (13.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Novavax-Aktie sei gestern einer der Top-Performer in den USA gewesen. Dies nachdem es Fördermittel für die Entwicklung und dann die Produktion eines Impfstoffkandidaten im Kampf gegen das Coronavirus gegeben habe. Es sei mit 384 Mio. USD die zweithöchste Förderung, die überhaupt ausgesprochen worden sei. Dann hätten sich noch einige Analysten ausgesprochen und gesagt, dass es ein Game Changer werden könnte. Das zeige auch die Qualität von Novavax und dem Wirkstoff, den sie in der Pipeline hätten. Somit seien auch die Kursziele angehoben worden - das höchste habe bei 50 USD gelegen. Momentan sind sowohl die Analysten als auch die Anleger zuversichtlich und deshalb ging es bei der Novavax-Aktie kräftig nach oben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.05.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Novavax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:36,395 EUR -1,14% (13.05.2020, 13:20)