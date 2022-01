Börsenplätze Novavax-Aktie:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (05.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die Novavax-Aktie komme einfach nicht in die Gänge. Jeglicher positiver Newsflow habe sich in den vergangenen Handelswochen als Strohfeuer entpuppt, selbst ein extrem optimistisches Kursziel von Analystenseite sei am Dienstag wirkungslos verpufft. Nun stehe aber eine der wichtigsten Konferenzen des Jahres auf dem Programm, die viel zitierte JPMorgan HealthCare Conference. Im Jahr 2022 steige die 40. Veranstaltung der US-Bank dieser Art zwischen dem 10. und 13. Januar. Novavax-CEO Stanley C. Erck werde bereits am Montag (10. Januar) die Gunst der Stunde nutzen, um die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens zu präsentieren. Der proteinbasierte Corona-Impfstoff von Novavax, NVX-CoV2373, werde ein Teil der Diskussion sein.Die Analysten von B. Riley hätten indes die Novavax-Aktie erneut unter die Lupe genommen. Die Einschätzung laute weiterhin "buy", das Kursziel sei um 10 USD auf satte 315 USD angehoben worden.Die milderen Verläufe der Omikron-Variante würden sämtliche Impfstoff-Aktien und damit auch Novavax belasten. Die positiven Neuigkeiten am laufenden Band und das Hammer-Kursziel von B. Riley würden keinen Anklang finden. Wer bei Novavax investiert sei, beachte den Stopp bei 110 Euro, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2022)